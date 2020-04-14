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Владимир Путин предложил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в срок до 15 мая рассмотреть возможности поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового питания, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

«...рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в перечне поручений.

В ходе встречи с предпринимателями субсидировать доставку предложил глава Mail.ru Group Борис Добродеев. По его мнению, доставка — это один из способов загрузить рестораны, но это «низкомаржинальный бизнес как для ресторанов, так и для агрегаторов из-за возросшей нагрузки». Господин Добродеев предложил субсидировать 50 на 50 заказы онлайн-доставки. Предполагается, что агрегаторы установят нулевую комиссию для МСП. Для пользователей стоимость доставки станет бесплатной.

Ранее сообщалось, что Delivery Club и «Яндекс.Еда» запустили программу поддержки локальных ресторанов. Теперь компании не будут брать комиссию с небольших несетевых заведений, которые подключатся к сервису и будут доставлять заказы собственными курьерами. Также комиссия будет обнулена для тех ресторанов, которые подключились к сервисам с 15 марта.

Автор: Анна
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