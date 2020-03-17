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Владимир Путин разрешил онлайн-продажу безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Об этом глава государства сообщил во вторник, 17 марта, на совещании с членами правительства. Мера принята в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Также Путин отметил, что в указе есть предложение внести изменения в закон о повышении ответственности за изготовление контрафакта. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — заявил он. Президент добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.

Также глава государства призвал нарастить количество средств индивидуальной защиты и дополнить резервы страны «лекарствами, оборудованием, необходимой техникой».

«И, конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам», — добавил президент.

17 марта Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли предложила Госдуме ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

После обращения АКИТ премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить оперативное принятие законопроекта. Источник «Ведомостей» утверждал, что документ должны принять «в конце этой — начале следующей недели».

Автор: Анна
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