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Владимир Путин сообщил о прекращении режима нерабочих дней

Президент выступил с новым обращением к россиянам по ситуации с коронавирусом. Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения, а также о прекращении режима нерабочих дней и постепенном снятии ограничений.

С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, но решение о продлении ограничений на работу остается за властями регионов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, с 12 мая нужно по возможности восстановить работу базовых отраслей экономики, в том числе энергетику, сельское хозяйтво и промышленность. Региональные власти в зависимости от конкретной ситуации смогут смягчать или ужесточать ограничения, а губернаторы сохранят право приостанавливать работу предприятий, не соблюдающих санитарные требования.

Путин отметил, что режим нерабочих дней продлился в общей сложности шесть недель. По его словам, эти экстраординарные меры дали возможность лучше подготовиться к борьбе с последствиями коронавируса во всех регионах страны. По мнению президента, теперь, когда риска перегрузки медицинской системы уже нет, режим нерабочих дней можно отменить.

Путин также пообещал к середине мая фактически удвоить количество тестов на коронавирус и довести его до 300 тысяч в сутки — по его словам, в совокупности с остальными принятыми мерами это дает возможность перейти к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Тем не менее он отметил, что быстрым выход из этого режима не будет.

Российский президент подчеркнул, что для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим ограничений сохраняется. Он добавил, что понимает, как тяжело им сидеть дома, но отметил, что считает это вопросом их жизни.

Кроме того, Путин пообещал сохранить меры поддержки предприятий, пострадавших из-за эпидемии. По его словам, новый пакет поддержки российской экономики уже принят.

Он также отметил необходимость оказания прямой поддержки бизнесу и простым гражданам. Особое внимание Путин заострил на поддержке семьям с детьми.

Путин выразил обеспокоенность ростом безработицы — с начала апреля число нетрудоустроенных людей в России увеличилось в два раза и достигло 1,4 млн человек. Президент пообещал обсудить эту проблему на отдельном совещании, которое пройдет позднее в мае.

С 1 июня Путин планирует запустить кредитную программу поддержки занятости. В ее рамках предприятия, практически не увольнявшие сотрудников во время нерабочих дней, получат от государства прямую субсидию на выплату зарплат за апрель и май. Кроме того, таким предприятиям спишут долги по кредитам, взятым в рамках этой программы, и проценты.

Кроме того, российский президент предложил списать все налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса. По его оценке, этой возможностью смогут воспользоваться полтора миллиона компаний. Также Путин предложил вернуть уплаченный подоходный налог за 2019 всем официально оформленным самозанятым.

Автор: Анна
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