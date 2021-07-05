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Владимир Путин внес поправки в закон, регулирующий алкогольную продукцию

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Они уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции.

В частности, формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». При этом классификация вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Таким образом, понятие «шампанское» разрешили использовать только в отношении шампанского, произведенного на территории России.

В связи с принятием этих поправок один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy сообщил, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Изменения в законодательстве потребуют от дистрибуционного подразделения компании «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.

Чуть позже стало известно, что Moet Hennessy анонсировал восстановление поставок своего шампанского в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции.

В компании пообещали, что на оборотной стороне бутылок, отправляемых в Россию, появится надпись «игристое вино». Таким образом производитель согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах.

Глава Центра по исследованию рынков алкоголя регионального и федерального значения В. Дробиз, пояснил, что резонансная ситуация вокруг принятых поправок была вызвана ошибочной трактовой законодательного документа.

Эксперт подчеркнул, что российский закон не в состоянии отменить международное название спиртосодержащей продукции, в частности шампанского. Речь идет только о той продукции, которая поступает в Россию из-за рубежа. Новые поправки затронут половину продающегося в РФ шампанского, а это свыше 320 миллионов литров алкоголя.

Автор: Анна
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