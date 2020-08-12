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Владимир Сорокин покидает пост коммерческого директора «Магнита»

Заместитель гендиректора, коммерческий директор торговой сети «Магнит» Владимир Сорокин покидает компанию с 28 августа. Сообщение об этом опубликовано на сайте ритейлера.

Сорокин работал в «Магните» с января 2019 года. Он занимался развитием коммерческого направления, отвечал за ассортиментную политику и категорийный менеджмент, ценообразование и взаимодействие с поставщиками, а также развитие собственной торговой марки ритейлера.

После ухода топ-менеджера его обязанности временно передадут президенту и гендиректору сети Яну Дюннингу. «Магнит» реструктурирует коммерческий департамент. В частности, внутри него создадут отдельное подразделение по коммерческим закупкам. Изменения помогут улучшить предложение для покупателя и увеличить маржинальность бизнеса, ожидают в компании.

«Мы признательны Владимиру Сорокину за работу по улучшению коммерческого предложения нашим покупателям. Его экспертиза и опыт помогли нам оптимизировать ассортимент товаров на полках „Магнита“ и выстроить современную структуру категорийного менеджмента в Компании. Желаем Владимиру дальнейших успехов в новых проектах.

За последнее время нам удалось собрать в компании очень сильную команду категорийных менеджеров, которые продолжат дальнейшую работу по развитию коммерческой деятельности Компании, но уже с большим функционалом и долей ответственности».

Президент и генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг

Владимир Сорокин начинал карьеру в Gillette в 1994 году. Также он занимал руководящие посты в «Альфа-Страховании» и X5 Retail Group. С сентября 2014 года до конца 2018 года Сорокин был гендиректором сети группы «Перекресток».

Автор: Анна
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