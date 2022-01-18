Владислав Курбатов назначен генеральным директором торговой сети «Пятерочка»

X5 Retail Group, продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» объявляет об изменениях в топ-менеджменте. Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети «Перекрёсток», назначен генеральным директором торговой сети «Пятёрочка» вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию. Сергей останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

“За 4 года в Х5 Сергей Гончаров успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления торговой сети Пятёрочка. Команде удалось сократить потери, текучесть персонала, существенно увеличить доходность. Был запущен и развит сервис экспресс-доставки. За это время продажи увеличились почти в два раза до 2 триллионов рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч. «Пятёрочка» с хорошим уровнем сервиса, удобства и свежести при сохранении доступного уровня цен стала любимым брендом россиян. На новом этапе развития рынка наш формат магазинов у дома должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов. Работая в команде Х5 с 2015 года в качестве операционного директора «Перекрёстка», а в июне 2018 года возглавив торговую сеть, он успешно реализовал похожие задачи в формате супермаркетов. Задействуя компетенции, имеющиеся у топ-команды Х5 в части управления изменениями, мы перенаправляем его экспертизу туда, где она наиболее актуальна. Уверен, что большой профессиональный опыт Владислава при поддержке всей команды Х5 обеспечат сохранение баланса роста, привлекательности и эффективности бизнеса «Пятёрочки»”. Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Group.

Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети «Перекрёсток» назначен Владимир Садовин, который присоединился к команде Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу. Он обладает более чем 20-летним опытом работы на предприятиях розничной торговли, в том числе с 2004 по 2018 гг. возглавлял компанию «Азбука вкуса». Владимир продолжит работу по реализации стратегии торговой сети «Перекресток» в контексте общих целей Х5.