Власти Москвы продлили ограничения для бизнеса еще на неделю

Власти Москвы как минимум на неделю продлял ограничения для бизнеса, введённые из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников встречи представителей бизнеса с мэрией.

Информацию подтвердила также омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. «Мэр сказал, что ограничения будут продлены пока до конца следующей недели», — заявила она.

Точную дату снятия ковидных ограничений в мэрии не назвали, уточнил журналистам глава профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ», основатель группы Hurma Group of Companies Дмитрий Левицкий («Дорогая, я перезвоню...», Meat Puppets, Take It Easy и другие).

Ограничения для бизнеса в Москве ужесточили в конце прошлой недели из-за роста заболеваемости COVID-19. Так, с 15 по 19 июня действует режим «нерабочих дней». До 20 июня закрыты зоопарки, детские комнаты, площадки в парке, фудкорты в торговых центрах. Кафе и рестораны с 23:00 до 6:00 утра могут работать только навынос. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удалёнку. 16 июня предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, обязали вакцинировать 60% работников.