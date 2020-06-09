Власти Москвы снимают ограничения и отменяют пропускной режим

С 9 июня Москва начинает постепенно снимать все ограничения для граждан — отменяется режим самоизоляции и обязательность использования пропусков, ограничения на прогулки и т.д. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин. Отмена ограничений касается всех категорий граждан, в том числе жителей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

С 9 июня в Москве заработают салоны красоты и парикмахерские, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, киностудии, общественные организации и студии звукозаписи. Кроме того, можно будет пользоваться каршерингом без ограничений. В театрах, цирках и концертных залах теперь возможны репетиции (без зрителей). Открываются для посещения городские кладбища.

На следующем этапе — с 16 июня — откроются рекламные и консалтинговые агентства, стоматологические клиники, библиотеки, риэлторские компании и службы проката, а также другие организации, которые оказывают услуги людям и бизнесу. Можно будет сходить в музей, на выставку или в зоопарк — по электронным билетам. На спортивных мероприятиях разрешены зрители, но трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

В этот же день заработают летние веранды кафе и ресторанов. Полностью открыться заведения смогут 23 июня. Тогда же начнут работать фитнес-центры и бассейны.

Согласно указу Собянина, сроки могут изменить. Это будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

«Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходит в мире. Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни. Перед нами было три варианта действий. Первый — с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй — вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью. И третий — средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали. С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан. С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была — защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска — пожилых и хронически больных граждан», — комментирует Сергей Собянин.

Режим самоизоляции в российских городах начали объявлять в конце марта из-за распространения COVID-19. В Москве с 15 апреля также ввели цифровые пропуска для перемещения по городу. Ослабление ограничений произошло 1 июня: тогда власти разрешили гулять и заниматься спортом, открылись парки, торговые центры и непродовольственные магазины, заработал велопрокат.