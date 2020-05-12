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Власти Москвы возместят бизнесу часть расходов на коронавирусное тестирование сотрудников

Руководство Москвы возьмет на себя лишь часть расходов бизнеса на тестирование сотрудников на COVID-19, сообщают «Ведомости».

Сергей Собянин обязал работодателей, в том числе и индивидуальных предпринимателей, с 12 мая обеспечить регулярное выборочное тестирование не менее 10% сотрудников на коронавирус. С 1 июня такие тесты должны делаться в течение каждых 15 календарных дней.

Также Мэрия обязала работодателей обеспечить забор крови у работников для выявления иммунитета к коронавирусу. Это касается предприятий, которые продолжают работать.

В официальных документах говорится, что обычные тесты на наличие вируса работодатель должен оплачивать сам. А тесты на антитела будут проводиться в «формате государственно-частного партнерства». Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, организовать и оплатить забор крови у сотрудника должен работодатель, а последующие тестирования будут проводиться за счет средств города.

Автор: Анна
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