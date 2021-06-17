Власти Москвы ввели штрафы для организаций и ИП за отказ от вакцинации сотрудников

Власти Москвы сообщили о штрафах ИП и организаций по статье 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса за отказ выполнять требования об обязательной вакцинации. Штраф для юридических лиц составляет до миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей — 50 тысяч рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины.

По словам Евгения Данчикова, для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30 000-50 000 рублей, для юрлиц — 100 000-300 000 рублей. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300 000-500 000 рублей, юрлицо или индивидуального предпринимателя — на сумму от 500 000 до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.

При этом он уточнил, что к каждому случаю инспекторы будут относиться с особым вниманием, поскольку при передаче данных возможны технические ошибки.