Влияние коронавируса на поведение потребителей сейчас и в перспективе

Опрошенные Ipsos в восьми странах мира готовы отказаться от поездок в инфицированные регионы и чаще мыть руки, чтобы защитить себя от коронавируса. В долгосрочной перспективе вероятны снижение интереса к путешествиям в Китай, отмена крупных международных событий и разрушение торговых связей с Китаем.

Говоря о действиях, которые люди готовы предпринимать, чтобы защитить себя от коронавируса, большинство опрошенных Ipsos в 8-ми странах мира назвали отказ от поездок в инфицированные страны и намерение чаще мыть руки. Так, в России от путешествий в заражённые страны готовы отказаться 67% опрошенных, в США — 63%, в Японии — 58%. Чаще мыть руки намерены 66% опрошенных в России, 69% — в Канаде и 58% — в Германии.

Каждый второй опрошенный в России намерен избегать больших скоплений людей (52%). В большей степени к этому склонны в Японии (69%), в меньшей — в Канаде, Франции и Великобритании, где этот способ обезопасить себя выбрали меньше трети опрошенных респондентов.

Вопрос. Какие из следующих действий вы бы стали предпринимать в будущем, чтобы защитить себя от коронавируса? (множественный ответ)

45% опрошенных в России готовы воспользоваться вакциной от коронавируса, когда она будет разработана. В такой же степени в вакцине заинтересованы жители США (46%) и Канады (45%); в наименьшей меньшей степени — в Японии (23%), Франции (34%) и Германии (37%). Самая большая доля желающих воспользоваться вакциной отмечена в Великобритании (49%) и Австралии (53%).

40% респондентов в России готовы использовать больше дезинфицирующих средств, 38% — носить маску для лица. Для сравнения — в Японии носить маску готовы 63% опрошенных, а использовать дезинфицирующие средства — 36%. Самая низкая доля рассматривающих маску для лица как средство защиты отмечена в Германии (14%).

В России и в США зафиксирована самая высокая доля людей, готовых, в качестве защитной меры, отказаться от покупки продуктов питания из Китая (37% и 36% соответственно). В Японии — только 15%, в Великобритании — 21%. Кроме того, 29% респондентов из России и из США готовы отказаться также и от покупки других товаров из Китая.

30% опрошенных в России предпочли бы не посещать рестораны азиатской кухни. Это самое высокое значение среди всех опрошенных стран. При этом только каждый десятый готов отказаться от посещения азиатских ресторанов в Канаде, Франции, Великобритании и Японии. Каждый пятый — в США и Австралии.

Каждый пятый в России готов отказаться от приветственных рукопожатий и ограничить перемещения на общественном транспорте (метро и автобусы).

Влияние коронавируса в долгосрочной перспективе

Говоря о последствиях распространения коронавируса в долгосрочной перспективе, большинство опрошенных называют снижение интереса к поездкам в Китай. Доля людей, соглашающихся с таким развитием событий, почти во всех опрошенных странах оказалась на уровне семидесяти процентов и выше. Исключение составила Россия, где только каждый второй (50%) считает, что интерес к путешествиям в Китай упадёт.

Аналогично — только 42% опрошенных в России полагают, что коронавирус может стать причиной отмены крупных международных событий, таких как Олимпийские игры. При этом в Японии, которая должна стать хозяйкой ближайших Олимпийских игр, такую меру считают высоко вероятной — 73% опрошенных.

Вопрос. Как вы думаете, насколько вероятно или маловероятно, что каждое из следующих событий произойдёт в долгосрочной перспективе как следствие коронавируса? (% ответивших «очень вероятно» и «в какой-то степени вероятно»)

Каждый третий опрошенный в России (34%) полагает, что коронавирус может стать причиной разрушения торговых связей между Россией и Китаем. Самая высокая доля выступающих за такой сценарий отмечена в Австралии (61%), самая низкая — в Германии 26%. В США и Великобритании разрушение торговых отношений с Китаем, как следствие распространения коронавируса, видит каждый второй опрошенный (50%).

Онлайн-опрос был проведён компанией Ipsos 7-9 февраля 2020 года в восьми странах мира (Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Россия, Великобритания и США).