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Влияние пандемии на рынок услуг в России

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Price.ru
Price.ru
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Эксперты сервиса сравнения цен и товаров Price.ru выделили ряд тенденций на российском рынке услуг, проанализировав потребительский спрос во втором полугодии 2021 года и сравнив его с аналогичным периодом 2020 года. Результаты исследования показывают, что даже спустя два года пандемия продолжает косвенно влиять на различные отрасли рынка.

Один из наиболее очевидных трендов, выделенных экспертами сервиса — востребованность услуг, связанных с ремонтом и строительством жилья. Так, растет спрос на прорабов (+14%), закладку фундамента (+45%), визуализацию интерьера и приемку квартиры от застройщика (+35%), создание дизайн-проектов квартир (+27%) и авторский надзор (+22%). Россияне также чаще ищут специалистов по шлифовке стен (+27%) и потолка (+37%), перепланировке квартир (+43%). Более востребована стала эксклюзивная мебель, изготавливаемая на заказ (+79%). На 94% вырос спрос на установку кондиционеров.

«Мы связываем этот тренд с государственным субсидированием ипотеки. Благодаря сниженным ставкам многие россияне получили возможность обзавестись жильем и начинают постепенно сталкиваться с необходимостью ремонта. Рост показывают и такие запросы, как установка пластиковых окон (+47%), различные сантехнические услуги. С этим же может быть связан рост интереса к услугам риелторов (+13%)»

 Эксперты Price.ru.

Повысился спрос на юридические услуги: вопросы наследства (+130%), разводов (+55%) и раздел имущества (+49%). На 39% увеличился спрос на обжалование административных штрафов, что может быть связано с массовым штрафованием пассажиров общественного транспорта за отсутствие средств индивидуальной защиты. На 60% вырос спрос на карьерных консультантов, на 19% популярнее стали хэдхантеры. Чаще интересуются услугами по составлению личного финансового плана (+21%).

Продолжается процесс перехода многих малых и средних бизнесов в онлайн. В связи с этим заметен значительный рост спроса на некоторые профессии, связанные с цифровым контентом: модераторов (+36%), контент-менеджеров (+22%), технических писателей (+19%). Услуги по продвижению лендингов выросли на 174%, по управлению репутацией — на 158%, SEO-оптимизации — на 95%, настройки Яндекс.Маркета — на 48%. Значительно вырос спрос на тестировщиков (+78%) и системных аналитиков (+82%).

Со снятием пандемийных ограничений начала возвращаться к жизни event-отрасль: на 81% популярнее стал кейтеринг шведского стола, на 18% чаще стали искать свадебные торты, на 12% — флористов. Более востребованы стали ведущие (+37%). Восстанавливается и туристическая отрасль: значительный рост спроса показали туры с авиаперелетом (+165%), туры на море (+47%), туры на поезде (+94%), экскурсии выходного дня (+105%).

Эксперты сервиса также наблюдают рост спроса на услуги домработниц (+13%) и сиделок (+12%).

Также россияне продолжают увлекаться спортом и ЗОЖ. Вырос спрос на тренировки и уроки по большому теннису (+31%), бадминтону (+20%), фигурному катанию (+32%), бачате (+32%), синхронному плаванию (+50%), сноуборду (+40%), горным (+28%) и беговым лыжам (+71%). В тренде оздоровительные дисциплины — АФК (+160%), TRX-упражнения (+155%), йога (+46%) и дыхательная гимнастика (+31%). Выросла популярность таких командных видов спорта как футбол (+67%), хоккей (+35%) и волейбол (+38%). Чаще ищут тренеров по единоборствам — боксу (+13%), дзюдо (+23%), карате (+14%), самбо (+18%) и другим. На 23% вырос спрос на прокат спортивного инвентаря.

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Компании и сервисы: Price.ru
Автор: Elvira
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