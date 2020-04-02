Влияние ситуации с COVID-19 на российский FMCG-ритейл

Аналитическая компания GfK изучила какие ритейл-каналы оказались в выигрыше в ситуации с коронавирусом, и что из опыта, полученного индустрией FMCG в прошлые кризисы, может пригодиться в этом году.

В обзоре использованы индикативные еженедельные данные потребительской панели GfK за 5 недель 2020 года (с 17 февраля по 22 марта), предшествующих карантину из-за коронавируса, а также ежемесячные данные потребительской панели GfK за период с 2008 по февраль 2020 г.

«В целом с 9 по 12 неделю 2020 года спрос на FMCG товары (объемы в натуральном выражении) нарастающим итогом вырос примерно на 18%, что в сравнении со скромными среднегодовыми темпами развития двух прошлых лет — настоящий ажиотаж», — говорит автор обзора Виктория Давитаиа, руководитель ритейл-сектора отдела исследований потребительской панели GfK Rus.

По индикативным данным потребительской панели GfK, увеличение объёмов покупок в натуральном выражении на рынке FMCG началось на неделе с 9 марта (+8% к 9-й неделе (с 24 февраля)) и продолжилось на последующей неделе с 16 марта (+10% к 11-й неделе (с 9 марта)).

«Нынешняя ситуация — стресс-тест на гибкость и адаптивность. Ритейлеры проходят проверку эффективности системы заказов и организации работы торговых точек. А тем, кто еще не успел стать омниканальным, приходится решать прямо сейчас как продавать онлайн. С массивным ростом спроса столкнулись дискаунтеры, аптеки и гипермаркеты» — говорит Виктория Давитаиа.

При сравнении продаж за 11-ю и 12-ю неделю 2020 года с 9-й неделей 2020 года, выбранной в качестве референсной, наибольший вклад в рост продаж в натуральном выражении показал канал «Дискаунтеры». На 11-й неделе на него приходится почти четверть (27%) вклада в рост FMCG-продаж, а на 12-й неделе — уже почти половина (45%) прироста продаж.

Вторыми по вкладу в рост общих покупок населения стали Аптеки.

На третьем месте оказался канал «Гипермаркеты и Cash&Carry». В этом канале пик закупок пришелся именно на 11-ю неделю: 23% вклада в общий рост FMCG-продаж. На руку крупному формату сыграл тот факт, что потребителям было удобно совершить покупку в таком магазине, где будут присутствовать все необходимые продуктовые группы. На последующей неделе (12-я), вклад канала «Гипермаркеты и C&C» составил уже 12% от общего роста.

Канал FMCG e-commerce, к которому GfK относит все виды доставок FMCG-товаров на дом, также оказался в хорошем плюсе. Здесь покупки активнее росли на 12-й неделе.

Большой вызов индустрии в текущей ситуации — управление ассортиментом. К чему готовиться, и как потребитель теперь будет делать каждодневные покупки?