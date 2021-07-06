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Влияние социальных сетей на покупку косметики в 2021 году. Исследование бьюти-индустрии

В 2021 году женщины стали обращать больше внимания на интернет-магазины: к такому выводу пришла команда коммуникационного агентства MIGEL AGENCY, проведя исследование бьюти-индустрии. Результаты опроса показали, что 41% респондентов в течение последних 6 месяцев чаще покупали косметику онлайн, и только 26% отдавали предпочтение офлайн-магазинам (в прошлом году этот показатель достиг 49%). Также специалистам удалось выяснить, что именно привлекает аудиторию в онлайн-магазинах, какую роль в принятии решения о покупке играют социальные сети и инфлюенсеры, а также какая косметика наиболее востребована у аудитории.

Что важно при покупке косметики онлайн?

Первое место в рейтинге актуальных факторов разделили «большой выбор средств» и «наличие скидок» — выбор 69% респондентов. Не менее важным оказалось наличие бесплатной доставки (67%) и подробное описание продукта на сайте (61%). Замыкает список бесконтактная доставка: важность услуги отметили всего 10% женщин (в период самоизоляции в 2021 году востребованность услуги была выше всего на 2%).

Социальные сети и инфлюенсеры

Важность социальных сетей брендов отметили 38% женщин: прежде всего, их интересуют скидки и акции (65%), информация о косметике от ее создателей (60%) и живые отзывы о продукции (57%). Готовность последовать рекомендациям блогеров отметили 37% респондентов (49% выразили свою неуверенность). При этом 35% респондентов доверяют обзорам косметики в профилях у блогеров и визажистов, а 36% опрошенных подчеркнули: к покупке косметики их стимулируют прямые эфиры инфлюенсеров.

Что же касается интернет-платформ, в топ-3 популярных площадок для просмотра обзоров и отзывов вошли VK (53%); Instagram (36%) и YouTube (30%). Однако самым влиятельным ресурсом был назван именно Instagram.

Уходовая vs Декоративная косметика

В 2021 году 29% женщин стали чаще покупать именно уходовые средства. Одна из причин такого выбора — отношение к процессу покупки: для женщин это прежде всего возможность уделить больше времени уходу за собой (это отметили 70% респондентов), а также способ позаботиться о себе и своем здоровье (71%). Особой популярностью у покупателей в 2021 году пользовались кремы для лица (32%), маски для лица (31%) и маски для волос (23%).

Об исследовании

1 волна исследования проходила с мая по июнь 2020 года, вторая волна — в апреле 2021 года. Сбор данных проводился с помощью панельного онлайн-опроса продолжительностью 10 минут. В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 18 до 40 лет из разных городов (регионов) России с населением от 500 тысяч человек и больше.

Автор: Анна
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