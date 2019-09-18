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Во сколько жителям разных городов России обошлась подготовка детей к школе

Специалисты Rate&Goods опросили более 40 000 человек, чтобы определить, сколько денег жители разных городов России потратили на то, чтобы подготовить своих детей к новому учебному году.

В Москве почти половина родителей (47 %) потратили на сборы больше 20 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге и Волгограде большинство респондентов (43,3 % и 47,1 % соответственно) уложились в сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

Диапазон 10–15 тысяч рублей оказался самым распространённым в Уфе (35,4 % опрошенных), 7–10 тысяч рублей — в Казани (34,4 %).

В Екатеринбурге — самая большая доля родителей (27,7 %), которые потратили на подготовку ребёнка к школе более 25 тысяч рублей. В Красноярске — больше всего тех (19 %), кому хватило меньше 3000 рублей.

Отличались, что логично, по цене и сборы детей, идущих в разные классы. Больше всего пришлось потратить семьям с детьми, которые в этом сентябре только начали школьное обучение: почти половина родителей первоклассников (44,7 %) потратили больше 20 тысяч рублей. Меньше всего денег ушло на подготовку в 10-му и 11-му классу: 11,3 % родителей детей, которые близки к окончанию школы, уложились в бюджет до 3000 рублей.

Почти все респонденты (96,1 %) отметили, что за прошедший год школьные принадлежности подорожали. Кроме того, 59,8 % опрошенных ощутили значительное повышение цен на эти товары.

В опросе приняли участие более 40 000 человек из 18 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Перми, Омска, Казани, Челябинска, Воронежа, Тюмени и Ульяновска.

Как менялся спрос на канцтовары в течение лета

Также специалисты Rate&Goods изучили, как в течение прошедшего лета менялась популярность канцелярских товаров среди пользователей сервиса.

Август предсказуемо оказался месяцем с самым высоким уровнем покупательской активности: в преддверии нового учебного года россияне приобрели почти в 8 раз больше канцтоваров, чем в июне, потратив в среднем по 1400 рублей.

Больше всего по сравнению с началом лета выросло количество купленных пеналов (рост 753 %), дневников (1825 %) и тетрадей (2050 %). Кроме того, средний объём денежных средств, потраченных пользователями Rate&Goods на тетради, вырос с июня в два раза: со 117 до 234 рублей.

Популярность других канцтоваров выросла не так сильно — карандашей и ручек было куплено на 492 и 473 % больше соответственно — либо в связи с тем, что их в принципе нужно не так много, как тех же тетрадей, либо в связи с тем, что они и так часто бывают нужны в повседневной жизни.

Товар

Рост в августе по сравнению с июнем, %

тетради

2050

дневники

1825

пеналы

753

ластики

661

клей-карандаш

584

карандаши

492

ручки

473

гуашь

449

пластилин

341

Если же говорить о том, как изменялась средняя цена того или иного товара, то цены почти на все школьные принадлежности в августе либо не изменились, либо снизились, в некоторых случаях довольно значительно: в июне средняя цена одного карандаша составляла больше 110, в августе — меньше 60 рублей; средняя ручка стоила 220 рублей в начале лета, в конце — 75 рублей.

Возможно, эта тенденция связана либо со скидочными акциями, которые магазины активно запускают ближе к началу учебного года, либо с тем, что при покупке канцелярских принадлежностей в больших количествах предпочтение отдаётся товарам с наименьшей ценой.

Единственное исключение из этого тренда — пеналы: средняя стоимость этой принадлежности выросла за лето почти в два раза, со 121 до 212 рублей.

Автор: Анна
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