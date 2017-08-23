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Во «ВКонтакте» появилась карусель товаров

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала новый формат скрытых рекламных записей, которые состоят из нескольких карточек, — карусель, сообщается в пресс-релизе. Карточка может содержать ссылку, которая ведет на любые сайты, сообщества и приложения соцсети, или номер телефона.

Рекламодатели могут показывать товары разных категорий или самые популярные, размещать вещи со скидкой или аксессуары к покупке, рассказывать креативные истории или создавать инструкции по применению. К каждой карточке можно добавить фотографию, короткую подпись, цену и кнопку.

«Карусель как формат позволяет доносить одновременно несколько сообщений, не загружая ленту пользователя, и мы рады, что теперь этот формат доступен во ВКонтакте, самой масштабной по аудиторному охвату социальной сети в России. Теперь есть возможность делать интересные, последовательные истории в рамках одного поста, что положительно скажется на качестве контента. Немаловажным для нас также является возможность максимально нативно внедрить e-commerce составляющую, которую мы активно интегрируем во все каналы, в наши SMM кампании, используя карусель как «полку» товаров», — комментирует старший диджитал менеджер Unilever в регионе Россия, Украина и Белоруссия Антон Афанасьев.

«Первые результаты показали, что CTR нового формата в разы выше по сравнению с обычной рекламной записью. Также стоит отметить, что пользователи взаимодействуют не только с первыми слайдами карусели, но и чаще просматривают её до конца — процент кликов на последние предложения достаточно высок и может достигать 15-20% от общего числа кликов», — добавляет программатик директор ADV Digital Center Сергей Касьянов.

Автор: Анна
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