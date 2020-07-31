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Во время пандемии прибыль eBay выросла в 4,5 раза

Компания eBay опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала и первой половины 2020 года. Общий объем выручки eBay составил 2,9 млрд долларов, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полугодие компания получила 5,2 млрд долларов выручки.

По итогам второго квартала чистая прибыль eBay выросла в годовом выражении в 1,5 раза, составив 746 миллионов долларов. За полгода динамика роста прибыли еще больше — в 2020 году компания получила 4,16 млрд долларов против 920 млн долларов в прошлом году, что в 4,5 раза больше.

«Наша цель всегда состояла в том, чтобы расширить возможности людей и создать экономические возможности для всех», — сказал Джейми Янноне, главный исполнительный директор eBay Inc.

По словам Джейми Яннона, в кризисный период, вызванный пандемией COVID-19, компании удалось привлечь 8 млн новых активных пользователей. Именно это позволило нарастить выручку.

По итогам текущего финансового года компания ожидает выручку в размере 10,56-10,75 миллиарда долларов. Совет директоров также объявил о выплате дивидендов в размере 0,16 долларов на одну обыкновенную акцию компании.

Автор: Александр
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