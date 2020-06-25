Во время самоизоляции россияне ели сладости, но активно интересовались спортом

Печенье, пряники и пирожные — поисковые запросы с этими продуктами пользовались особой популярностью у россиян во время самоизоляции. В то же время, весной многократно вырос спрос на спортивные тренажеры для дома. Эксперты Price.ru (входит в холдинг S8 Capital) увидели закономерность в этом противоречии.

По данным аналитиков Price.ru, во время самоизоляции большой интерес у жителей страны вызывали печенье, пряники и вафли (+120), блинчики, оладьи и сырники (+103%), чипсы и сухарики (+85), йогурты, десерты и творожки (+66), а также торты, пирожные и выпечка (+63). Впрочем, по данным экспертов Price.ru, спросом пользовалась не только готовая продукция, но все, что помогает самому почувствовать себя пекарем. Прежде всего это замороженное тесто, прибавившее в популярности +133%. К слову, этот продукт показал абсолютный рекорд по количеству запросов в категории «Еда» — россияне интересовались им 39 807 578 раз.

Вместе с тестом вырос спрос на растительные масла (+124), маргарин (+113), сгущенное молоко (+114) и муку для выпечки (+110). Возможно тем, что скучающие на карантине потребители захотели попробовать себя в кулинарии, можно объяснить увеличение числа запросов на сковороды (+108) и мини-печи с настольными плитками (+98). Характерно и то, что вырос спрос на самогонные аппараты (+85). Похоже, часть наших сограждан решила стать не только кондитерами, но винокурами.

Справедливости ради, весной увеличился спрос не только на продукты, ведущие к избыточному весу, но и на те, что приносят пользу. Например, кисломолочные продукты выросли на +117%, популярный у спортсменов, набирающих мышечную массу, творог — на +89%, зелень и салаты — на +85%, БАДы и витамины — на +50%, а диетическое питание — на +45%. Зато, поясняют эксперты Price.ru, специализированное спортивное питание во время карантина потеряло в популярности (-21%). Связано это с тем, что основные его потребители — завсегдатаи фитнес-клубов. Там же и его главные амбассадоры — тренеры и инструкторы тренажерных залов. Возможно, всплеск спроса на спортпит случится с открытием фитнес-клубов, которым разрешено начать работу с этой недели. Заодно это должно простимулировать и другие упавшие в спросе позиции из этой категории — спортивные сумки (-41%), шейкеры и спортивные бутылки (-12%) и популярные у людей, следящих за своей фигурой, ланч-боксы (-23%).

«Всю весну россияне лавировали между желанием вкусно поесть, вызванным стрессом от вынужденного домашнего заточения, и стремлением сохранить здоровье и фигуру, — комментирует структуру потребительского спроса генеральный директор Price.ru Елена Суховей. — Чем выше был спрос на вкусности, тем активнее граждане искали в сети домашнее спортивное оборудование. Наибольшей популярностью пользовались тренажеры, имитирующие активный отдых: бег, велоспорт, ходьбу или катание на лодках. Это помогало компенсировать интерес ко вкусной, но неполезной пище — сладостям и ингредиентам к ним».

Появившаяся возможность заниматься спортом в залах, безусловно, скажется и на домашнем спортинвентаре, гигантскую популярность которого в последнее время фиксировали эксперты Price.ru. Например, весной вырос спрос на гребные тренажеры (+551%), на степперы (+541%), на элиптические тренажеры (+489%), на беговые дорожки (+326%) и на велотренажеры (+242%). Одновременно с этим россияне активизировались в поиске силовых тренажеров и турников (+205%), гантель, гирь и утяжелителей (+130) и эспандеров (+71).

Интересно, что минувшей весной в России появилось большое количество поклонников настольного тенниса. Судить об этом, поясняют аналитики Price.ru, можно по количеству запросов на теннисные столы (+298%). Такой всплеск спроса можно объяснить тем, что жители страны много времени проводили в своих загородных домах, где вполне можно разместить стол. Немаловажно и то, что пин-понг считается весьма энергозатратным, а значит помогает в избавлении от лишних калорий.

Упал спрос на шагомеры (-16%) и смарт-часы с фитнес-браслетами (-19%). Для одних потребителей они потеряли значимость в связи с отсутствием прогулок и пробежек, для других — в связи с тем, что подсчет шагов и калорий встроен в смартфоны и их новые степперы и велотренажеры.