Во Всемирный день шопинга Wildberries обработал 1 450 000 заказов

За весь период распродажи, продлившейся с 10.11.2018 по 12.11.2018, интернет-магазин Wildberries обработал 1 450 000 заказов. Количество заказанных товаров составило более 4, 27 млн штук на общую сумму в 6,7 млрд, что в 2,85 раза больше, чем в прошлом году.

По статистике сумма заказов на Wildberries в сутки в последний месяц осени составляет 1,3 млрд рублей. В день максимальных скидок, 11 ноября, покупатели заказали товаров на общую сумму в 2,6 млрд рублей. Пик активности пришёлся на вечер воскресенья: с 20.00 до 21.00 на Wildberries покупатели делали 10 заказов в секунду, за час было совершено 36 000 заказов. За последний час 11.11 на Wildberries было совершено заказов на сумму 186 млн рублей (более 50 000 рублей в секунду), и тем самым был побит рекорд прошлого года.

Средняя сумма заказа в дни распродаж составила 4600 рублей.

Самой популярной категорией товаров, как и в прошлом году, стали платья: на сайте и в приложении всего заказали 320 000 штук. Помимо платьев, покупатели заказывали ботинки, брюки, шапки, футболки.

Лидерами по количеству заказанных товаров стали бренды одежды и косметики: Oodji, Mango, L'Oreal Paris, T.TACCARDI, ТВОЕ, Modis, NYX PROFESSIONAL MAKEUP, Maybelline New York, Vittoria Vicci, Garnier.

Если говорить о трендах, мобильные платформы набирают популярность — в прошлом году c мобильных устройств было сделано 50% заказов, а в этому году уже 65%.