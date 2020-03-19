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Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять лекарства

«Яндекс.Такси» совместно с аптечными сетями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями. Это стало возможно после подписания указа президента, разрешающего дистанционную продажу лекарств, сообщает «Коммерсант».

У сервиса уже готова инфраструктура для быстрого масштабирования заказа доставки по всей стране. Участниками проекта стали аптечные сети «36,6», «Горздрав», «Эркафарм», АСНА и «Невис», а также производители Alium и «Полисорб». Заказ можно будет сделать на сайтах сетей или производителей, его соберет сотрудник аптеки, а доставят водители и курьеры, которые работают с сервисами «Яндекса».

Заказ безрецептурных лекарств будет оплачиваться безналичным способом, что дополнительно минимизирует личные контакты между клиентом и тем, кто привезет заказ.

«Сейчас мы видим огромную потребность быстро организовать доставку со стороны совершенно разных компаний и организаций, которые испытывают нехватку курьеров или у которых нет своей логистики. Это не только аптеки, но и ритейлеры, рестораны, продавцы хозяйственных товаров, одежды, мебели и т. д.».

Даниил Шулейко, гендиректор компании «Яндекс.Такси»

На первом этапе сервис будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. Затем сервис может распространиться на всю Россию, где работает тариф «Яндекс.Доставка»

По прогнозу гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в период активного распространения коронавируса доля онлайн-продаж в зависимости от региона может достигнуть 20% от общего объема продаж лекарств в стране. Он не исключает возможную доставку и рецептурных препаратов.

Автор: Анна
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