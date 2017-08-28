+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

«Военторг» планирует выйти на зарубежные онлайн-рынки

«Военторг» планирует выходить на зарубежные рынки с коллекцией одежды «Армия России» через онлайн-площадки, сообщает ТАСС.

По словам заместителя генерального директора компании Аркадия Телепнева, после открытия первого магазина «Армия Россия» в Москве было много запросов от представителей разных стран, в том числе Европы.

«За рубежом „Военторг“ своими торговыми точками пока не представлен. Но на сегодня есть определенные мысли, как начать эту работу. В качестве первых шагов, вероятнее всего, будет сделана адаптация нашего интернет-магазина к запросам и требованиям наших иностранных покупателей, чтобы они могли удаленно делать покупки и получать товары с символикой армии России», — сообщил Телепнев.

Он подчеркнул, что дальше вопрос выхода на зарубежный рынок потребует более серьезной проработки. Говоря о дальнейшем развитии бренда, заместитель гендиректора рассказал, что продолжится использование батальных исторических сцен, «сирийская» коллекция и арктическая тема в одежде. В дальнейшем планируется использовать больше новых материалов и технологий при производстве.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 августа / Комментарии
WalMart объединяется с Google для борьбы с Amazon

WalMart объединяется с Google для борьбы с Amazon

Компания WalMart объединяется с Google, чтобы занять долю на молодом рынке покупок при помощи голоса, где сейчас доминирует Amazon.

далее →

23 августа / Комментарии
Во «ВКонтакте» появилась карусель товаров

Во «ВКонтакте» появилась карусель товаров

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала новый формат скрытых рекламных записей, которые состоят из нескольких карточек, — карусель, сообщается в пресс-релизе. Карточка может содержать ссылку, которая ведет на любые сайты, сообщества и приложения соцсети, или номер телефона.

далее →

22 августа / Комментарии
Пользователи Яндекс.Денег получат персональные скидки и бонусы

Пользователи Яндекс.Денег получат персональные скидки и бонусы

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут получать скидки и бонусы, отобранные с учётом их интересов. Например, тем, кто увлекается спортом, сервис предложит скидки на спорттовары, молодым мамам — на детскую одежду, а любителям гаджетов — на бытовую технику и электронику.

далее →

21 августа / Комментарии
Сбербанк предложил малому бизнесу получить бонусы на рекламу в интернете

Сбербанк предложил малому бизнесу получить бонусы на рекламу в интернете

Сбербанк совместно с компаниями Google, Яндекс и Mail.ru Group предложил малому бизнесу получить бонусы на проведение первой рекламной кампании по продвижению в интернете.

далее →

18 августа / Комментарии
В мобильном поиске Google появился раздел «вопросов и ответов»

В мобильном поиске Google появился раздел «вопросов и ответов»

Google представил раздел «вопросов и ответов» в мобильном поиске Google и сервисе «Карты». Теперь пользователи смогут задать вопрос напрямую представителям компании и получить от них ответы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!