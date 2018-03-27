Вопросы и ответы о блокировке назойливой рекламы в Google Chrome

Встроенный в браузер Google Chrome блокировщик рекламы начал работать 15 февраля. В этой статье мы ответили на самые распространённые вопросы о блокировке и назойливой рекламе.

Спойлер: поп-апы и чат Carrot quest блокироваться не будут.

В чём суть?

С 15 февраля 2018 браузер Google Chrome блокирует назойливую рекламу. Поп-апы, не подходящие под принципы добра и справедливости (то есть правила Google и Coalition for Better Ads), будут считаться «annoying experience» и будут отфильтрованы.

Как это работает?

Когда читаешь новости о новом фильтре Google Chrome, складывается ощущение, что это AdBlock, встроенный в браузер. Это не так.

Chrome Ad Filtering не убирает рекламу с сайта автоматически. Сначала сайт проходит ручную проверку, а при выявлении нарушений будет отправлено предупреждение.

Известно, что Гугл уже проводит проверку сайтов, рассылает предупреждения и даёт 30 дней на устранение проблемы перед тем, как начнёт фильтровать рекламу на вашем сайте.

Что значит «назойливая реклама»?

Правила, определяющие назойливую рекламу, установлены Coalition for Better Ads, в которую входит не только Google, но и провайдеры, другие рекламные сети и крупные издательства.

Подробные правила и стандарты рекламы с гифками можно посмотреть на сайте, но они не однозначны и закрывают не все вопросы.

Если коротко, назойливой считается реклама, которая мигает, проигрывает аудио/видео, закрывает весь сайт, ведёт на сторонние ресурсы или которую невозможно закрыть (а также закрыть только после таймаута).

А что с мобильными?

Для мобильных есть отдельные требования, хотя некоторые совпадают. Принципы те же самые: не отвлекать от основного содержания, не мигать, не проигрывать музыку, не раздражать, не закрывать более 30% экрана.

Теперь совсем никакой рекламы на сайте?

Нет, вы по-прежнему можете продвигать свои товары и услуги на сайте, предлагать скачивать материалы и оставлять контакты в формах обратной связи. Однако делать это следует корректно и не слишком навязчиво (такой совет мы давали всегда, но теперь это ещё актуальнее).

Если сайт угадывает ваши желания и предлагает именно то, что вы ищите, сложно обвинить его в злоупотреблении рекламой. Такие подсказки не только не раздражают, но и делают работу на сайте удобнее и приятнее. Вам, как владельцу сайта, следует стремиться именно к такой магии. Естественно, в этом случае Google будет на вашей стороне.

Google верит, что пользователи не любят не всю рекламу, а только назойливую. Поэтому внимание блокировщика направлено именно на неё. Кричащие, мигающие и звуковые сообщения, которые отвлекают от содержания сайта и вызывают раздражение — первоочередная мишень фильтров. Но мы с вами не такие, ведь правда?;)

А поп-апы Carrot quest не попадают под блокировку?

Нет, ни большие, ни маленькие поп-апы Carrot quest не попадают под блокировку, если вы используете их для рекламы своих продуктов и услуг и не ведёте на транзакцию с третьей стороной.

Если вы используете поп-апы, чтобы предложить пользователям подписаться на рассылку или оставить телефон и получить скидку, или напомнить, какие товары остались в корзине, не волнуйтесь. Они не считаются рекламными и не будут блокироваться.

Такой поп-ап не считается рекламой и не блокируется Chrome Ad Filtering.

Что надо сделать, чтобы точно знать, что я прошёл проверку Google?

Информацию о проверке вашего сайта службами Гугла можно найти в Google Search Console. Если вы еще не добавляли свой сайт, сделайте это — вот инструкция.

После регистрации перейдите в раздел Web Tools в верхнем левом меню.

Вверху страницы будет раздел Ad Experience Report, разделённый на Desktop и Mobile версии вашего сайта.

Скорее всего, вы увидите Status: not reviewed, потому что, как мы уже говорили, проверка осуществляется вручную.

Я отправил свой сайт на ревью. Что делать дальше?

Ждать. У ревью есть несколько статусов:

Not reviewed — сайт ещё не проверялся;

Passing — проверка прошла успешно, на вашем сайте нет назойливой рекламы;

Warning — сайт был проверен, выявлены нарушения, которые вы должны исправить и снова отправить на проверку;

Failing — то же, что и Warning, но в этом случае Chrome будет блокировать назойливую рекламу на вашем сайте, если вы не уберёте её с сайта и не отправите снова на проверку;

Review pending — вы запросили другое ревью. Фильтры Chrome могут быть остановлены.

Как долго длится ревью? Надо ли паниковать, если прошло уже 15 минут, а ответа нет?

Паниковать точно не стоит. Так как проверка осуществляется руками (бедные сотрудники Гугла, сколько ж рекламы они видят... но мы не о том), она занимает достаточно много времени. Мы отправили свой тестовый сайт на проверку, прошла уже неделя, а результатов нет. На форумах пишут, что этот процесс может занимать пару месяцев. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится — пока непонятно.

Что делать, если мой сайт не прошёл проверку и его всё-таки заблокировали?

Если после проверки Google все же признает рекламу назойливой, то блокировка будет проходить по принципам аналогичных adblock-расширений, а вам установят сроки для исправления выявленных проблем.

То есть будут блокироваться ссылки с текстом ads, banner и любые другие сочетания из easylist. Например, thisisreallynotanad.

Посетителям будет показано предупреждение, что на этом сайте была заблокирована реклама и предложение отключить блокировку.

Чтобы выйти из-под блокировки, необходимо исправить пункты, на которые укажет Google и снова отправить на проверку. Обратите внимание, что после повторной проверки на сайте может быть выявлена реклама, которую не обнаружили при первой проверке. Так что проверьте, нет ли аналогичных паттернов рекламы на других страницах сайта, чтобы снова не попасть под ограничения.

Отправить на повторное ревью можно моментально. А вот на третью и последующую проверки можно заявляться только через 30 дней с предыдущего ревью.

Хочу информацию от самого Google

Пожалуйста. Вот официальный трейлер Ad Experience Report от Google.

А вот форум с вопросами и ответами: https://goo.gl/GTwB1V