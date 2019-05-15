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Возбуждено уголовное дело против управляющего фондом совладельца Юлмарта

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Юлмарт
Юлмарт
Компьютеры, комплектующие

Власти княжества подозревают управляющего фондом петербургского предпринимателя Михаила Васинкевича в подделке документов.

Расследование было начато на основании заявления, поданного другим совладельцем «Юлмарта» Августом Мейером. Заявление было подано по месту регистрации компании Donna Union Foundation (DUF) — в княжестве Лихтенштейн.

По словам Станислава Данилова, партнера коллегии адвокатов Pen&Paper, которая представляет интересы Дмитрия Костыгина и Августа Мейера, в июле 2018 года Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA) обязал DUF выкупить у компаний Koshigi Ltd. и Svoboda Corp. (компании Дмитрия Костыгина и Августа Мейера) долю в онлайн-ретейлере «Юлмарт» за $67 млн. Также суд потребовал от DUF предоставить в установленные судом сроки пакет акций, свободный от ограничений. В частности, DUF должна была показать суду сертификат на свой пакет акций. Но в установленные судом сроки (до 13 августа 2018 года) этого сделано не было. Лишь осенью юристы DUF предъявили документ, который они представили как сертификат на акции. Однако на нем стояла подпись только одна подпись без расшифровки, предположительно одного из членов совета директоров Ulmart Holdings Limited — Джерольда Хупа, который также является директором DUF.

«В попытке хоть как-то исправить ситуацию с потерянным сертификатом на акции Васинкевич пошел на подделку документов. Мы обратились в прокуратуру Лихтенштейна, где зарегистрирована Donna, и она возбудила дело по статье подделка документов. В ближайшем будущем Васинкевича, который скрывается то ли во Франции, то ли в Израиле, ждут очень неудобные вопросы на допросах. Директора Donna уже были допрошены», — прокомментировал Дмитрий Костыгин.

Компании и сервисы: Юлмарт
Автор: Анна
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