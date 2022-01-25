Впервые в истории показатель безналичных платежей в России преодолел порог в 60%

Россияне активно пользуются безналичным расчетом. Как пишут Ведомости, в июле-сентябре прошлого года доля безналичного расчета составила 60,8%. В аналогичный период 2020 года она составляла 55,9%, говорится в исследовании лаборатории «Сбериндекс» и «Платформы ОФД». Показатель впервые в истории преодолел порог в 60%. Общая за 2021 г. доля безналичных расходных операций составила рекордные 59,3%.

Самая высокая доля безналичного оборота зафиксирована в сегментах продовольственной розницы. Например, в ресторанах она составляет 79,1%, в кафе и столовых — 74,1%, в фастфуде — 71,7%, в супермаркетах и гипермаркетах — 67,3 и 63,6% соответственно. Сложнее всего дело обстоит в секторах «Электроника и бытовая техника» и «Строительные материалы». Так, в первом показатель составил 65,6% в 4 квартале 2021 г., что на 3,2 п. п. меньше, чем в тот же период 2020 г. Во втором же показатель дольше года держится на уровне 56-57% и пока не растет.

Самыми активными пользователями банковских карт являются жители Ненецкого автономного округа — 73,9%. В топ-5 входят также Республика Саха (Якутия) (68,9%), Карелия (68,8%), Тюменская область (68,5%) и Республика Коми (68,4%). В целом доля выше 60% зафиксирована в 42 из 85 субъектов. Самые низкие значения в IV квартале отмечены в Ингушетии (17,8%), Чечне (19,4%), Дагестане (24,5%), Кабардино-Балкарской Республике (35%) и Карачаево-Черкесии (37%).

Как полагают аналитики, через пять лет доля безналичных платежей в России приблизится к 85%.