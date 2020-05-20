Впервые в России бензин на АЗС начали продавать в рассрочку

Сервис по оплате топлива онлайн BENZUBER, Visa и Финансовая группа БКС первыми в России запустили совместную цифровую карту рассрочки для покупки топлива. Сервис позволяет физическим лицам, не обращаясь в кассу АЗС, оплачивать топливо в рассрочку и без процентов в течение 14 дней. Такая возможность доступна пользователям мобильного приложения BENZUBER на 4000 АЗС по всей стране. Максимальная сумма, на которую можно приобрести топливные продукты на АЗС в рассрочку, составляет 15000 рублей. Данной суммы достаточно, чтобы оплатить порядка 300-350 литров дизельного топлива или бензина марки 92.

Автовладельцу, желающему приобретать топливо в рассрочку, необходимо на сайте сервиса Одобрим.Ритейл оформить заявку на рассрочку. В ходе оформления заявки, принимается решение о выпуске цифровой карты рассрочки Visa-BENZUBER. Выпущенная карта может быть автоматически добавлена в мобильный кошелек клиента (Apple Pay, Google Pay).

Держатель цифровой карты рассрочки Visa-BENZUBER в мобильном приложении BENZUBER, после подтверждения типа и объема приобретаемого топлива, выбирает данную карту в своем мобильном кошельке и производит оплату в рассрочку. Обращаться в кассу АЗС при этом не нужно. Мобильное приложение BENZUBER работает как с безоператорными АЗС, что позволяет водителям заправлять автомобиль самостоятельно, так и с АЗС, где помощь оказывает заправщик, и автовладелец может, не покидая машины, приобрести и заправить топливо. Такой формат позволяет физически не контактировать с кассиром или терминалом самообслуживания АЗС.

«Как глобальная платежная технологическая компания, Visa с большим интересом поддерживает развитие электронной коммерции и технологий бесконтактных платежей. Разрабатывая свои продукты и сервисы, мы всегда в первую очередь ориентируемся на их удобство и безопасность. Поэтому мы с большим интересом поддержали запуск первой в России цифровой карты рассрочки для оплаты топлива на АЗС. Теперь этот востребованный продукт поможет водителям максимально удобно и бесконтактно оплачивать бензин в приложении BENZUBER, независимо от имеющегося свободного объема средств на карте», — отметил Алексей Гнётов, руководитель департамента развития торгово-сервисного сектора, Visa в России.

«Наша компания не понаслышке знает, какое падение происходит в экономике. В нашей отрасли продажи бензина упали от 50% и выше. Мы понимаем, насколько людям и предпринимателям нужны любые осязаемые меры поддержки. Мы начали разработку карты рассрочки в приложении BENZUBER задолго до кризиса, вызванного пандемией, но форсировали запуск, чтобы помочь людям. Таксисты, самозанятые, предприниматели и обычные автовладельцы, у которых небольшой кассовый разрыв, будут рады возможности расплатиться за бензин без процентов в течение двух недель», — комментирует основатель сервиса BENZUBER Артем Скворцов.