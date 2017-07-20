Всё больше и больше: «Почта России» обработала на 50% больше посылок из Китая, чем в годом ранее

Как сообщает «Коммерсант», в первом полугодии 2017 г. «Почта России» обработала более 147 миллионов международных посылок, причём 90% из них приходится на Китай, Гонконг и Сингапур.

Больше всего заказов россияне оформляют на AliExpress, затем в рейтинге популярности отечественного потребителя следуют eBay, JD.com и Amazon. «Почта России» также отмечает значительный рост прямых отправлений, минуя транзитные страны, а это хорошо сказывается на сроках доставки. Справится с повышенной нагрузкой на азиатском направлении помогают модернизированный логистический центр «Внуково» и пара регулярных грузовых рейсов, запущенных в марте 2017 года.

В АКИТ указывают на несоответствие количества посылок денежному объёму трансграничной торговли: заказы растут, а средний чек снижается. Так, средняя стоимость товаров, заказываемых одним отправлением из Китая, составляет 800 р. Как отмечает президент АКИТ Алексей Фёдоров, «огромный рост количества дешевых посылок вызван разницей в цене товара в России и за рубежом на 28%. Они складываются из 18% НДС и 10% пошлины, уплачиваемой на таможне».

Фёдоров также считает, что если прогноз Джека Ма сбудется – основатель Alibaba Group полагает, что в 2025 году Китай будет отправлять 1 миллиард экспресс-посылок в день, – всему онлайн-ритейлу России грозит неминуемая гибель».

– Беспошлинный канал, которым стала «Почта России» для зарубежных посылок,— это огромная черная дыра в российской таможне. И те 340 млн посылок, которые “Почта России” получит в 2017 году,— это 350 млрд руб., попавших в Россию мимо ФТС»,— говорит президент АКИТ. – Я верю, что «Почта России» станет больше внимания уделять внутренней интернет-торговле. Если этого не случится, она превратится в главного проводника китайской экспансии на российскую территорию»,-- добавляет Алексей Фёдоров.