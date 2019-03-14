Всё будет по-новому: Тренды в ecommerce — 2019 на ECOM Expo’19

Стандартный набор инструментов на рынке знают все, а расти необходимо. Наступает время творить. Но от чего отталкиваться в 2019 году? Порядка 300 технологий на ECOM Expo’19 помогут вам подобрать уникальное решение для вашего интернет-магазина и взглянуть на привычные вещи по-новому. Раскрываем тренды наступающего года.

Маркетплейсизация. «Лучше стоять внутри этой волны, чем быть снаружи», — считает Михаил Славинский, генеральный менеджер розничного проекта «Ситилинк». Страх отходит на второй план, маркетплейсы — один из популярнейших каналов продаж. Это неотъемлемая часть глобализации ecommerce.

Маркетплейсы генерируют огромный трафик для интернет-магазинов, но часто владельцы интернет-магазинов сетуют, что нет попадания в выдачу, рейтинг занижен. В общем, количество вопросов, на которые отвечают маркетплейсы на ECOM Expo с каждым годом, только растёт.

Логистика. Гиганты отрасли скупают курьерские службы. Есть две причины: одной части покупателей нужна доставка ко времени, 15-минутные слоты, два часа от заказа до двери. А например, 33 % по Москве и МО выбирают ПВЗ и постаматы, потому что хотят получать заказы, где и когда им удобно.

Самые популярные темы форумах — это доставка и логистика. Пользователи делятся опытом работы с компаниями. Но куда лучше прийти на выставку и спросить, например, компанию Boxberry, победителя премии «Большой Оборот — 2018», о том, смогут ли они справятся с работой без единого нарекания. И ещё 56 компаний.

Персонализация. «Для всех» не прокатит. Покупатель требует к себе отношения, как к самому дорогому гостю на празднике. Отсюда и персонализированные e-mail-рассылки, товарные рекомендации, ценообразование. Вся полученная информация оптимизируется и идёт в ход. Подробнее в зоне «Маркетинг».

Голосовые помощники. Да, в России к такому виду шопинга пока относятся прохладно. Да и сами Алисы и Маруси не располагают к этому: они распознают мало команд. Однако объём продаж с помощью голосовых помощников к 2020 году увеличится до 40 млрд долларов. Крупные игроки, такие как Яндекс, Ozon, Mail.ru, активно инвестируют в голосовые технологии.

До крупнейшей выставки технологий для интернета торговли осталось два месяца.

И с 23-го марта будет введена платная регистрация на ECOM Expo’19 для всех компаний оказывающие услуги интернет-торговли. Для интернет-магазинов и b2c-компаний вводим модерацию заявок, а бесплатный билет получат только те, кому действительно надо попасть на выставку.

Если вы всерьез подумываете пойти на выставку, удобнее всего пройти регистрацию сейчас. На выставке ECOM Expo’19 представлены сотни технологий и услуг, для интернет-торговли, которые помогут стать конкурентоспособными.