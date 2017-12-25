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Все интернет-магазины обяжут принимать карты «Мир»

В Госдуму внесли поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым все интернет-магазины, действующие на российском рынке, будут обязаны обеспечить работу с картами национальной платёжной системы «Мир».

В настоящее время карты «Мир» обязаны принимать интернет-площадки, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей. То есть данное требование затрагивает прежде всего крупные интернет-магазины.

Авторы нового законопроекта указывают на то, что на сегодняшний день сегмент интернет-торговли представлен значительным числом микропредприятий, совокупная доля которых на разных товарных рынках варьируется в диапазоне 50–80 %. При этом потребители лишены возможности оплачивать товары и услуги с использованием национальных платёжных инструментов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что его принятие обеспечит повышение честной конкуренции, так как работающие «в черную» интернет-магазины будут явно выделяться по признаку отсутствия возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.

Кроме того, новые правила, по мнению авторов документа, обеспечат гарантии безопасности сделки, возможность вернуть деньги с помощью банка-эмитента карты, если услуга не была оказана или оказана ненадлежащим образом.

Автор: Анна
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