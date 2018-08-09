Всего 2% пользователей голосового помощника Alexa совершают покупки

Всего 2% (или 1 млн) пользователей устройств со встроенным голосовым помощником Alexa от интернет-ритейлера Amazon совершали покупки через голосовой интерфейс больше одного раза. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники, знакомые с данными компании Amazon.

Из них примерно 90 % попробовали совершить покупку однажды и больше никогда этого не делали. Остальные же даже если и покупают больше вещей, то вещи эти — в основном мелочь вроде хозяйственных принадлежностей.

Маркетологи называют такие приобретения «незначительными решениями о новой покупке» или «незначительными решениями о повторной покупке». К первому типу относятся мобильные приложения, игры на распродажах в Steam и конфеты у кассы в магазине. Такие покупки совершаются импульсивно, поскольку стоимость этих товаров низкая. Второй тип — продукты вроде зубной пасты, которые люди покупают снова и снова.

В Amazon не раскрывают точных данных по продажам устройств с голосовым помощником Alexa, отмечает издание. Так, в 2017 году глава Amazon Джефф Безос заявлял, что интернет-ретейлер реализовал десятки миллионов устройств Echo. А в июльской отчетности Amazon Безос сообщил, что количество устройств с голосовым помощником Alexa (устройства с этим голосовым помощником производят и другие компании) за последний год утроилось.

Издание указывает на скептицизм вокруг возможного роста популярности покупок с помощью голоса. Потребители, совершающие покупки с помощью голосовых помощников, зачастую приобретают бумажные полотенца, моющие средства и другие товары для дома. Из-за этого существуют сомнения, что люди захотят покупать с помощью голосовых помощников товары, перед покупкой которых требуется изучить отзывы, а также сравнить функции и цены.