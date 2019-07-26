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Всероссийский конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета назвал победителей 2019 года

В минувшую среду, 24 июля в Москве прошла очередная церемония вручения наград всероссийского конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета».

В этом году в период с 28 февраля по 24 мая на конкурс было подано 696 сайтов и 115 приложений, а в работе жюри было задействовано более сотни экспертов. Как и полагается, обладатели первых трех мест в каждой номинации (27 для сайтов и 9 для мобильных приложений) до церемонии награждения держались в секрете.

Наград за первое место были удостоены сайты: geo.pro (Xpage), avirondevelopment.ru (Red Collar), gazglobal.com (UPLAB), ru.encry.com (Red Collar), soplyam.net (Apus Agency), bcs-bank.com (AIC), olgahotel.site (ONLY.), comeforta.com (Текарт), ne-moloko.ru (34web), 2019.lenta.ru (Rambler&Co), mosoblkino.ru (UPLAB), pioner.site (ONLY.), new.papajohns.ru (Студия Олега Чулакова), kalashnikovgroup.ru (AIC), mogney.com (Red Collar), art-cross.ru (Flat12), psgacademy.ru (PINKMAN), oboosho.com (Bounds), piratecode.ru (CreativePeople), mogney.com (Red Collar), 8marta.techart.ru (Текарт), drivesally.com (Red Collar), skazochniyles.ru (Vide Infra), tri.redcollar.ru (Red Collar), pravdacoffee.ru (StrangeBrain), simple-serv.ru (IDBI), lincorwatches.com (Red Collar).

Лучшими мобильными приложениями жюри признало: Поступай правильно (Proscom), Daily Snap (Mad Brains), Вкусомания — Азбука Вкуса (Redmadrobot), Hello Digital (MST), МегаФон Банк. Платежи онлайн (Touch Instinct), Ostrovok.ru: Отели и Гостиницы (Ostrovok), Baza (Mish), АльфаСтрахование Мобайл (Redmadrobot), Бизнес-Портал (Redmadrobot).

Сергей Бесшабашнов, руководитель Рейтинга Рунета: «Определить победителей в некоторых номинациях было довольно сложно. Так в номинациях Строительство, B2С/бизнес для потребителя, Интернет-магазины разрыв в количестве полученных призерами баллов был минимальным. Тем не менее все члены жюри: и российские, и зарубежные, отлично справились со своей задачей, за что мы выражаем им искреннюю признательность».

Полный список победителей 2019 года доступен на сайте конкурса: мобильные приложения, сайты.

Автор: Анна
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