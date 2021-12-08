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ВТБ и Wildberries создали систему платежных сервисов VTB Pay

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ВТБ24
ВТБ24
Финансовые организации

ВТБ и Wildberries планируют запустить сервис бесконтактной оплаты VTB Pay, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Функция будет аналогична Apple Pay и Google Pay, которые позволяют оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн (при наличии терминала, принимающего бесконтактную оплату).

Сначала VTB Pay будет доступен только клиентам банка для использования на сайтах и в сервисах партнеров ВТБ. Чтобы воспользоваться функцией, пользователь должен один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на Wildberries. Она работает как на iOS, так и на Android. В следующем году функционал сервиса будет расширяться.

«Яндекс» в марте этого года запустил сервис для безналичной оплаты покупок Yandex Pay. Yandex Pay позволяет платить картой, не вводя ее данные — они передаются из аккаунта пользователя на «Яндекса». Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир».

"Мы отмечаем колоссальный интерес рынка к различным инновациям в области платежных решений — это и бизнес, заинтересованный в сокращении расходов, и клиенты, желающие оплачивать покупки максимально быстро и безопасно. Запуск VTB Pay совместно с Wildberries, я уверен, станет новым этапом в развитии ритейла в нашей стране«,— приводятся в пресс-релизе компаний слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина. Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук считает, что интеграция «позволит предоставить россиянам еще один удобный платежный инструмент».

Компании и сервисы: ВТБ24, Мир, Google Pay, Apple Pay
Автор: Анна
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