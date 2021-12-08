ВТБ и Wildberries создали систему платежных сервисов VTB Pay

ВТБ и Wildberries планируют запустить сервис бесконтактной оплаты VTB Pay, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Функция будет аналогична Apple Pay и Google Pay, которые позволяют оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн (при наличии терминала, принимающего бесконтактную оплату).

Сначала VTB Pay будет доступен только клиентам банка для использования на сайтах и в сервисах партнеров ВТБ. Чтобы воспользоваться функцией, пользователь должен один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на Wildberries. Она работает как на iOS, так и на Android. В следующем году функционал сервиса будет расширяться.

«Яндекс» в марте этого года запустил сервис для безналичной оплаты покупок Yandex Pay. Yandex Pay позволяет платить картой, не вводя ее данные — они передаются из аккаунта пользователя на «Яндекса». Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир».