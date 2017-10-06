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ВТБ отсудил 653 млн рублей у совладельца «Юлмарта»

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил требования ПАО «Банк ВТБ» и взыскал с совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина задолженность по договору поручительства в сумме 653 миллионов рубле, кроме того, суд взыскал с Костыгина госпошлину в сумме 60 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из материалов дела, основатель «Юлмарта» Дмитрий Костыгин выступал личным поручителем по кредиту компании, поэтому иск был предъявлен непосредственно ему. Также судом наложен арест на имущество и денежные средства ответчика. При этом в суде отметили, что решение не вступило в законную силу.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым, на основании которого было подано заявление о банкротстве «Юлмарта».

Компания «Юлмарт» в феврале 2015 года получила от Костыгина кредит в размере 250 миллионов рублей на год. Он в начале 2016 года переуступил долг Морозову, который обратился к «Юлмарту», а затем подал иск в арбитражный суд. НАО не перечислило предпринимателю долги, что послужило причиной обращения с заявлением о банкротстве.

Представитель Костыгина сообщил «Ъ» , что бизнесмен обжалует решение:

«Мы, естественно, будем оспаривать решение суда — это злоупотребление правом со стороны банка, который взыскал долг с поручителя еще до того, как получил окончательное судебное решение по взысканию с «Юлмарта».

Автор: Анна
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