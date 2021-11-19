ВТБ продаёт свою долю в «Магните»

Группа ВТБ объявила о продаже своей доли в «Магните». Компания расстанется с приблизительно 17,28% обыкновенных акций: большую часть (12,88%) купит инвестхолдинг Marathon Group, остальные будут проданы в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок.

В результате сделки Marathon Group доведет свою долю до 29,75% и станет крупнейшим акционером «Магнита». Группа расценивает покупку как долгосрочную инвестицию, говорится в пресс-релизе, и не планирует увеличивать долю в капитале ретейлера. Согласно заверениям инвестора, большинство мест в Совете директоров сохранится за независимыми членами.

ВТБ приобрел 29,1% краснодарской сети за 138 млрд руб. в 2018 г. Тогда основатель компании Сергей Галицкий уступил долю финансовой группе и ушел с руководящих постов.

В том же году в капитал ретейлера вошла Marathon Group. Сделка была профинансирована за счет кредита ВТБ. Основным владельцем инвестхолдинга является Александр Винокуров — бывший президент А1, инвестиционного подразделения «Альфа-групп». Газета «Ведомости» называла его партнером «Ростеха» и зятем главы МИДа Сергея Лаврова. Среди активов Marathon Group — сеть фастфуда KFC, Bentus Laboratories (производитель антисептиков под брендом Sanitelle), «Деметра-Холдинг» (экспортер российского зерна). Кроме того, компания инвестировала в Fix Price и вышла из числа ее акционеров после IPO торговой сети.