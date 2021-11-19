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ВТБ продаёт свою долю в «Магните»

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Магнит
Магнит
Продукты питания

Группа ВТБ объявила о продаже своей доли в «Магните». Компания расстанется с приблизительно 17,28% обыкновенных акций: большую часть (12,88%) купит инвестхолдинг Marathon Group, остальные будут проданы в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок.

В результате сделки Marathon Group доведет свою долю до 29,75% и станет крупнейшим акционером «Магнита». Группа расценивает покупку как долгосрочную инвестицию, говорится в пресс-релизе, и не планирует увеличивать долю в капитале ретейлера. Согласно заверениям инвестора, большинство мест в Совете директоров сохранится за независимыми членами.

ВТБ приобрел 29,1% краснодарской сети за 138 млрд руб. в 2018 г. Тогда основатель компании Сергей Галицкий уступил долю финансовой группе и ушел с руководящих постов.

В том же году в капитал ретейлера вошла Marathon Group. Сделка была профинансирована за счет кредита ВТБ. Основным владельцем инвестхолдинга является Александр Винокуров — бывший президент А1, инвестиционного подразделения «Альфа-групп». Газета «Ведомости» называла его партнером «Ростеха» и зятем главы МИДа Сергея Лаврова. Среди активов Marathon Group — сеть фастфуда KFC, Bentus Laboratories (производитель антисептиков под брендом Sanitelle), «Деметра-Холдинг» (экспортер российского зерна). Кроме того, компания инвестировала в Fix Price и вышла из числа ее акционеров после IPO торговой сети.

«За это время в Компании была сформирована профессиональная управленческая команда, которая проводит постоянную работу по улучшению финансовых и операционных показателей Компании.

Компании удалось реализовать ряд стратегических сделок, включая приобретение „Дикси“ — одной из крупнейших торговых сетей России.

„Магнит“ запустил программу лояльности, участниками которой на сегодняшний момент являются более 55 млн человек, что делает ее одной из самых масштабных программ в стране.

Компания также приступила к активному развитию онлайн-коммерции, через партнерские и собственные проекты доставки. За три последних года выручка „Магнита“ выросла более чем на 30%. В 2021 году была принята новая стратегия на ближайшие 5 лет, в которые Компания планирует еще больше ориентироваться на потребителя, продолжить расширять свое присутствие в сегменте онлайн-торговли и концентрироваться на прибыльном росте.

Завершая свой инвестиционный цикл в качестве финансового инвестора, Группа ВТБ приветствует решение крупнейшего частного акционера „Магнита“ об участии в сделке.

Marathon Group обладает большим опытом инвестирования в российском потребительском секторе и глубокой экспертизой в секторе розничной торговли. Последние несколько лет Marathon Group в качестве одного из основных акционеров активно поддерживал Компанию в формировании и реализации новой стратегии. Поэтому столь существенное увеличение доли Marathon Group в Компании в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров „Магнита“.

Группа ВТБ планирует сохранить партнерские отношение с „Магнитом“ и продолжить сотрудничество по существующим проектам и после завершения Сделки».

Юрий Соловьев, Первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ

Компании и сервисы: Магнит, KFC, Дикси, ВТБ24, Fix Price
Автор: Анна
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