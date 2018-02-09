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ВТБ вложит 30 млрд рублей в строительство логистических центров «Почты России»

ВТБ собирается вложить 30 млрд рублей в создание в России сети из 40 логистических распределительных центров «Почты России», которые «будут работать как для „Почты“, так и для интернет-торговли». Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Костин отметил, что взаимодействие банка с «Почтой России» не ограничивается только Почта банком. «Хотел бы предложить наши новые инициативы, которые мы сейчас начали внедрять: это создание современной общероссийской высокотехнологичной логистической платформы для интернет-торговли. Не секрет, что интернет-торговля сейчас развивается очень активно. Мы готовы инвестировать 30 млрд рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров „Почты“, которые будут работать как для „Почты“, так и для интернет-торговли», — цитирует Андрея Костина пресс-служба Кремля.

Топ-менеджер ВТБ отметил, что параллельно кредитная организация договаривается с возможными иностранными участниками, в том числе из Китая. «Этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших 2-3 лет полностью его реализуем», — отметил Костин.

Сейчас у «Почты России» два крупных логистических центра — в Москве (около аэропорта Внуково) и Казани.

Андрей Костин также рассказал президенту о результатах работы ВТБ в 2017 году. По его словам, прошлый год стал для кредитной организации «достаточно успешным», так как у нее более чем вдвое выросла прибыль — более чем до 100 млрд рублей. Кроме того, ВТБ присоединил «ВТБ 24». Как отметил Костин, с помощью реорганизации банк собирается за 3 года сэкономить примерно 15 млрд рублей.

Глава «Почты России» Николай Подгузов ранее заявлял о планах сократить срок доставки посылок до 36 часов в ближайшие 5 лет. Для воплощения этих планов «Почте России» нужно полностью обновить инфраструктуру доставки, что потребует не менее 50 млрд рублей.

Автор: Анна
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