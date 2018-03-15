ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций российского ритейлера «Магнита» у его основателя миллиардера Сергея Галицкого. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает пресс-служба «Магнита».

«„Магнит“ объявляет о приобретении ООО „ВТБ Инфраструктурные Инвестиции“ права распоряжаться определенным количеством голосов, составляющих уставной капитал ПАО „Магнит“», — говорится в сообщении. «Количество и доля голосов в уставном капитале после наступления основания: 29 656 200 шт. (29,099996%)», — отмечается там.

Таким образом, ВТБ стал крупнейшим акционером второго по обороту продовольственного ритейлера в России.

Соглашение о покупке группой ВТБ блокпакета акций ритейлера у Сергея Галицкого было подписано в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Сообщалось, что сумма сделки составит 138 млрд рублей.

Гендиректором «Магнита» 17 февраля стал вместо Сергея Галицкого CEO компании Хачатур Помбухчан. Срок его полномочий — 3 года. Хачатур рассказывал, что делает ставку на увеличение рыночной капитализации, планируя при этом развитие в основном за счет органического роста, а не сделок слияния и поглощения (M&A). В планах компании также обратный выкуп акций на $200 млн.

Галицкий покинул вместе с постом гендиректора и совет директоров «Магнита», сохранив при этом 3% акций компании.

Чистая прибыль «Магнита» по итогам 2017 года сократилась на 34,7% по сравнению с результатом 2016 года и составила 35,53 млрд рублей. Компания уступила своему основному конкуренту, X5 Retail Group (входят сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), по выручке: 1,14 трлн рублей против 1,28 трлн рублей.