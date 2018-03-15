+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций российского ритейлера «Магнита» у его основателя миллиардера Сергея Галицкого. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает пресс-служба «Магнита».

«„Магнит“ объявляет о приобретении ООО „ВТБ Инфраструктурные Инвестиции“ права распоряжаться определенным количеством голосов, составляющих уставной капитал ПАО „Магнит“», — говорится в сообщении. «Количество и доля голосов в уставном капитале после наступления основания: 29 656 200 шт. (29,099996%)», — отмечается там.

Таким образом, ВТБ стал крупнейшим акционером второго по обороту продовольственного ритейлера в России.

Соглашение о покупке группой ВТБ блокпакета акций ритейлера у Сергея Галицкого было подписано в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Сообщалось, что сумма сделки составит 138 млрд рублей.

Гендиректором «Магнита» 17 февраля стал вместо Сергея Галицкого CEO компании Хачатур Помбухчан. Срок его полномочий — 3 года. Хачатур рассказывал, что делает ставку на увеличение рыночной капитализации, планируя при этом развитие в основном за счет органического роста, а не сделок слияния и поглощения (M&A). В планах компании также обратный выкуп акций на $200 млн.

Галицкий покинул вместе с постом гендиректора и совет директоров «Магнита», сохранив при этом 3% акций компании.

Чистая прибыль «Магнита» по итогам 2017 года сократилась на 34,7% по сравнению с результатом 2016 года и составила 35,53 млрд рублей. Компания уступила своему основному конкуренту, X5 Retail Group (входят сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), по выручке: 1,14 трлн рублей против 1,28 трлн рублей.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

15 марта / Комментарии
«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, присоединилась к числу партнеров карты рассрочки «Халва», эмитентом которой является «Совкомбанк». Карта действует в более 400 розничных магазинах сети, а также в интернет-магазине eldorado.ru.

далее →

15 марта / Комментарии
Аdidas закроет в 2018 году 170 торговых точек

Аdidas закроет в 2018 году 170 торговых точек

Аdidas сократил количество сотрудников в России и СНГ за год на 26%. В планах компании — продолжать закрывать магазины в России. Несмотря на то, что Россия продолжает оставаться важным рынком, в компании будут и дальше закрывать нерентабельные магазины.

далее →

13 марта / Комментарии
Россияне лояльны к контрафактным товарам

Россияне лояльны к контрафактным товарам

Россияне, в большинстве своем, согласны приобретать подделки оригинальных товаров, свидетельствует исследование юридической компании BrandMonitor.

далее →

13 марта / Комментарии
«М.Видео» вошла в топ-10 лучших работодателей России

«М.Видео» вошла в топ-10 лучших работодателей России

Компания «М.Видео» вошла в первую десятку рейтинга портала HeadHunter «ТОП-100 лучших работодателей России - 2017». Ритейлер улучшил прошлогодний результат на 12 пунктов и стал единственной розничной сетью среди первых 40 компаний.

далее →

7 марта / Комментарии
ТОП-10 покупок россиян к 8 марта

ТОП-10 покупок россиян к 8 марта

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии Международного женского дня выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 праздничных покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами празднования 8 марта для всех россиян являются наборы конфет (6,9% от всех продаж), торты (2,6%) и цветы (2%).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!