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ВТБ запускает маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

ВТБ с 2020 года начнет продавать изъятое у неплательщиков имущество через специальный маркетплейс, ориентированный на розничного покупателя. Сайт будет предлагать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества, сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Новый сервис позволит сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным. После запуска маркетплейса банк планирует увеличить объем выручки от продажи непрофильных розничных активов в два раза, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 млрд до 50 млрд рублей.

«У нас достаточно большой объем залогового кредитования, мы изымаем и автотранспортные средства, и объекты недвижимости у наших должников. Для того чтобы эффективно реализовывать все это имущество, мы запускаем такой маркетплейс», — сказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он пояснил, что новый сервис позволит сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным.

На маркетплейсе будет продаваться жилая и коммерческая недвижимость, а также автотранспорт, изъятые у заемщиков банка. Покупателям, которыми могут стать не только клиенты банка, планируется предоставлять не только услуги, связанные с оформлением сделки, но и по регистрации имущества, переезду, ремонту и так далее. На платформе также можно будет оформить ипотечный и потребительский кредит, причем не только в ВТБ, но и у сторонних банков.

Банкам выгодно максимально быстро реализовывать обеспечение, принятое на баланс, пояснил аналитик рейтингового агентства S&P Роман Рыбалкин. «Как следствие, упрощение процесса для потенциальных покупателей путем создания специального сервиса оправданно», — считает он. Например

Сбербанк уже продает залоги через специальный «Портал DA», но реализует там не только квартиры, но и заводы. Банк «Открытие» сообщил, что реализует непрофильные активы через публичные площадки по продаже недвижимости, такие как «Авито», CIAN и другие сайты-агрегаторы. Сейчас «Открытие» разрабатывает собственный сайт, где будут размещаться все непрофильные активы банка, подлежащие реализации.

Автор: Анна
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