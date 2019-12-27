ВТБ запустил автомобильный маркетплейс

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает автомобильный маркетплейс. который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, говорится в сообщении банка.



Каталог автомобилей, которые продаются в дилерских центрах по всей России, появился на сайте банка в конце декабря 2019 года. Клиенты банка смогут забронировать выбранный автомобиль в случае необходимости получить на него кредит и после этого оформить покупку в автосалоне. Сейчас маркетплейс позволяет только подать заявку на кредит, а деньги можно получить в офисе банка или в автосалоне с представителем ВТБ. Полностью цифровой автокредит, который можно будет оформить онлайн, станет доступен в этом году, обещают в банке.

«Мы активно двигаемся по пути цифровизации. Наша стратегическая цель — вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн, — отметил Анатолий Печатников, заместитель президента — председателя правления ВТБ. — Ретейлеры в автосалонах трепетно относятся к размеру своих комиссионных вознаграждений. Способ оформления автокредитов онлайн позволяет удешевить выдачу средств для банков и для клиентов и избежать ненужных расходов на присутствие банка в автосалонах».

Проект реализован совместно с автомобильным агрегатором, название которого ВТБ не раскрыл. По данным двух источников РБК, знакомых с деталями сделки, партнером банка в этом проекте стал автоагрегатор ILSA. Представители ВТБ и ILSA отказались от комментариев.

Согласно информации на сайте ILSA агрегатор формирует базу машин, продающихся у 871 официального дилера в 71 городе России. Сейчас на сайте банка представлено более 16 тыс. новых автомобилей 47 марок, информация о них совпадает с каталогом ILSA. Для сравнения: у одного из крупнейших автоагрегаторов Auto.ru на сайте представлено более 146 тыс. предложений, но новыми из них являются только 24,5 тыс. машин.



ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 121 млрд рублей.