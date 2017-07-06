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Второй квартал подряд в Москве не открывается ни одного нового качественного торгового центра

На этом фоне доля вакантных площадей в ТЦ столицы активно снижается и по итогам полугодия упала до 6,4%.

Согласно данным компании JLL, во 2-м квартале 2017 года доля вакантных площадей в качественных торговых центрах Москвы уменьшилась с 7,2% до 6,4%. Показатель продолжит снижаться и к концу года достигнет минимального уровня с начала 2015 года — 6%, прогнозируют аналитики JLL.

Объем предложения и доля вакантных площадей на рынке торговых центров Москвы

К вводу до конца года заявлены 236,7 тыс. кв. м новых качественных центров(из расчета GLA), таким образом, суммарный годовой объем станет рекордно низким за последние четыре года, сократившись на 46% по сравнению с 2016 годом. Среди крупнейших проектов, которые должны быть введены до конца года, — «Vegas Кунцево» (113,4 тыс. кв. м), «Видное парк» (45 тыс. кв. м) и «Арена плаза» (20 тыс. кв. м).

«В отсутствие ввода и при значительном объеме площадей (около 1,6 млн кв. м), вышедшем на рынок в предыдущие три года, ритейлеры сегодня открывают магазины в основном в торговых центрах, начавших работу в 2014-2016 годах. Таким образом, вакантные площади, появившиеся в период высокого ввода, продолжают поглощаться арендаторами, — комментирует Екатерина Земская, региональный директор и руководитель департамента торговых площадей компании JLL. — За 1-е полугодие 2017 года ряд качественных объектов в стадии стабилизации и улучшения своих операционных показателей пополнились новыми арендаторами, что в свою очередь, сделало их более привлекательными для покупателей. Особо заметен процесс снижения вакантности в недавно открывшихся торговых центрах: около 65% арендованных за 2-й квартал площадей приходится на объекты, введенные в 2014-2016 годах».

Также российский рынок продолжает быть привлекательным для новых зарубежных брендов. За 1-е полугодие 2017 года 24 новых игрока, половина из которых являются представителями fashion сегмента, открыли свои первые магазины в стране. Данный показатель сопоставим с результатом аналогичного периода прошлого года — 26 новых брендов на российском рынке. Почти все ритейлеры открыли первую точку в столице, лишь один в Санкт-Петербурге. Большинство новых операторов представляют премиальный и люксовые сегменты.

«Традиционно ритейлеры выбирают для размещения своей первой локации торговые центры: на них пришлось 71% новых открытий (17 из 24). При этом игроки ценового сегмента выше среднего для открытия первых точек продолжают выбирать площадки стрит-ритейла: на них пришлось 6 из 7 новых открытий в центральных торговых коридорах Москвы, — отмечает Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL. — Наиболее активно за прошедшее полугодие на российский рынок выходили европейские бренды: на их долю пришлось около 80% новых открытий. Страной-лидером среди дебютантов российского рынка традиционно является Италия: каждый четвертый новичок за последние пять лет представляет именно эту страну».

Среди дебютов 2-го квартала следует выделить открытие первого в России и второго по величине в мире итальянского гастрономического центра Eataly в ТГК «Киевский». Также стоит отметить возвращение на российский рынок премиального бренда сумок и аксессуаров Mandarina Duck в «Метрополисе» и открытие первого бутика французского ювелирного дома Mauboussin на ул. Никольской.

В то же время три зарубежных бренда покинули российский рынок за первое полугодие: Finlayson, Takko Fashion и Kipling.

Автор: Анна
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