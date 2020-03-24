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Выручка АО «Почта России» на конец 2019 г. составила 60 млрд руб.

Выручка АО «Почта России» по РСБУ с момента его реорганизации — с 1 октября — по 31 декабря 2019 г. составила 60,06 млрд рублей, следует из материалов оператора.

Выручка от услуг почтовой связи АО, которая является основным направлением бизнеса компании, в отчетном периоде составила 47,54 млрд руб.

Годовую выручку «Почта России» не указывает в связи с преобразованием оператора из ФГУП в акционерное общество, завершенным осенью прошлого года. В связи с этим также не указывается динамика показателей за отчетный период. За январь — сентябрь 2019 г. ФГУП заработал 146,8 млрд рублей.

В октябре — декабре чистая прибыль «Почты России» составила 538,1 млн рублей. До реорганизации чистая прибыль оператора за 9 месяцев составила 2,5 млрд руб.

«Почта России» — федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно «Почта» принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

Автор: Анна
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