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Выручка Delivery Club по итогам 2019 года выросла в 2,3 раза и достигла 4,46 млрд рублей

В рамках финансовых результатов Mail.ru Group Delivery Club сообщает об увеличении выручки по итогам 2019 года до 4,46 млрд рублей. Выручка в 2,3 раза превышает показатель 2018 года и является рекордной для компании. Выручка по итогам четвертого квартала 2019 г. составила 1,47 млрд рублей.

В четвертом квартале 2019 г. курьеры Delivery Club появились в 8 новых городах (Пятигорск, Киров, Архангельск, Альметьевск, Новороссийск, Новомосковск, Набережные Челны, Чебоксары). По итогам декабря собственная доставка Delivery Club была доступна в 38 городах РФ. Объем заказов, доставленных собственной логистической службой, вырос в 5 раз по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. и теперь составляет 53% от общего объема заказов против 23% годом ранее. В декабре Delivery Club выполнил 3,35 млн заказов, что в 2,2 раза превысило результат декабря 2018 года. Уже по итогам января 2020 сервис выполнил 3,5 млн заказов. На текущий момент Delivery Club работает более чем с 13,7 тыс. ресторанов и планирует увеличить количество партнеров до 15 тыс. в ближайшей перспективе.

В конце четвертого квартала 2019 г. Delivery Club вышел на рынок быстрой доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. На текущий момент партнерами Delivery Club в этом направлении являются сервисы «Самокат» и «Быстроном». До конца 2020 года Delivery Club планирует запустить доставку продуктов во всех районах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы планировали удвоить выручку по итогам 2019 года, но смогли достичь большего. В 2020 году наши усилия по-прежнему будут сосредоточены на повышении эффективности логистики, развитии отношений с партнерами и масштабировании технологий на основе искусственного интеллекта на все ключевые процессы компании.

Сейчас мы наблюдаем сильный синергетический эффект, диктуемый резким увеличением количества ресторанов и пользователей на платформе при одновременном повышении уровня сервиса. Он ускорил наш рост и позволил установить новый рекорд по количеству заказов в январе, несмотря на новогодние каникулы и аномально теплую зиму», — комментирует вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Автор: Анна
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