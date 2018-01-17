Выручка «Детского мира» в 2017 году выросла на 21,9%

Ритейлер «Детский мир» в 4-м квартале 2017 года увеличил выручку на 19,8% по сравнению с показателем за октябрь-декабрь 2016 года, до 30,3 млрд рублей.

По итогам 2017 года выручка «Детского мира» выросла на 21,9%, до 97 млрд рублей, сообщила компания.

В октябре-декабре сопоставимые продажи ритейлера (LfL) увеличились на 7,2% за счет повышения покупательского трафика на 14,1%. Размер среднего чека при этом снизился на 6%.

По итогам года LfL-выручка «Детского мира» выросла на 7,2% благодаря росту трафика на 12,2%, который был частично нивелирован снижением среднего чека на 4,4%.

«Согласно данным предварительной неаудированной отчетности рост скорректированного показателя EBITDA составил более 26%», — сказал гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов, процитированный в сообщении ритейлера.

В 2017 году компания открыла 104 новых магазина сети «Детский мир» (шесть магазинов были закрыты в рамках программы повышения эффективности),

«Привлечение новых покупателей и последующая консолидация рынка остаются основными стратегическими целями компании», — отметил В.Чирахов. «Мы планируем продолжить развитие сети во всех регионах присутствия компании, открыв не менее 200 магазинов в ближайшие три года, а также продолжим реализовывать многоканальную стратегию, используя потенциал разветвленной сети магазинов и возможности быстрого роста онлайн-рынка», — сказал он.

В 2017 году выручка интернет-магазина «Детского мира» выросла на 67%, до 4,6 млрд рублей, в IV квартале — на 79,5%, до 2 млрд рублей.

Ключевые показатели

Группа «Детский мир» — крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. В феврале ритейлер провел IPO на Московской бирже. АФК «Система» осталась контролирующим акционером компании, снизив долю с 72,6%. Free float — 33,87%.