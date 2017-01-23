Выручка Hoff в 2016 году выросла на 30%

Выручка Hoff — второго крупнейшего ритейлера на рынке мебели и товаров для дома в России — выросла в 2016 году на 30%, до 18,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. При этом продажи компании в сопоставимых магазинах выросли на 19%.

За отчетный период интернет-продажи были запущены в 55 городах России. Также было открыто 11 новых магазинов, включая 3 гипермаркета, 4 магазина формата Hoff mini и 4 магазина формата Hoff Home.