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Выручка Hoff в 2016 году выросла на 30%

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Hoff
Hoff
Мебель

Выручка Hoff — второго крупнейшего ритейлера на рынке мебели и товаров для дома в России — выросла в 2016 году на 30%, до 18,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. При этом продажи компании в сопоставимых магазинах выросли на 19%.

За отчетный период интернет-продажи были запущены в 55 городах России. Также было открыто 11 новых магазинов, включая 3 гипермаркета, 4 магазина формата Hoff mini и 4 магазина формата Hoff Home.

«Hoff демонстрирует отличные результаты по всем каналам продаж и продолжает увеличивать долю рынка за счет масштабирования мультиформатной омниканальной бизнес-модели, фокуса на построение долгосрочных отношений с покупателями и повышения операционной эффективности», - комментирует вице-президент компании Михаил Кучмент.

Компании и сервисы: Hoff
Автор: Анна
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