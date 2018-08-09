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Выручка HTC рухнула в 2,4 раза

Тайваньский производитель смартфонов HTC отчитался о худшей выручке за последние 15 лет. Согласно свежему отчету компании, ее выручка по итогам июля стала самой низкой с августа 2003 года.

Как пишет издание DigiTimes, за второй летний месяц HTC заработала 45,7 млн долларов: на 37,2% меньше, чем в июне этого года и на 77,4% меньше по сравнению с июлем 2017 года. Показатели по итогам второго квартала и весь текущий год также оставляют желать лучшего. Так, во втором квартале выручка HTC составила 222,2 млн долларов, а за семь месяцев этого года компания заработала 544,6 млн — на 54% меньше, чем за тот же период 2017 года.

Во втором квартале компания также зафиксировала убытки в размере 68,3 млн долларов, но заключенная в прошлом году сделка с Google по продаже подразделения за 1,1 млрд долларов принесла компании прибыль по итогам полугодия в размере 621 млн долларов.

Отметим, что в 2018 году HTC выпустила только один смартфон — флагманский HTC U12 Plus. При этом в конце июня HTC объявила о большом сокращении рабочих мест — почти четверти штата или 1,5 тысячи человек.

Автор: Анна
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