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Выручка Lamoda за 2016 год выросла на 29,7%

Выручка интернет-ритейлера Lamoda за 2016 год выросла на 29,7% — до €305,1 млн, говорится в финансовом отчете Global Fashion Group.

Валовая прибыль компании выросла на 24,8% — до €120,5 млн.

Отрицательный показатель EBITDA составил в отчетном периоде €24,7 млн против отрицательного показателя EBITDA в €34,4 млн за 2015 год.

Количество заказов на Lamoda увеличилось за год на 40% — до 7,7 млн, а количество активных пользователей — на 21,1%, до 2,3 млн.

Совокупная выручка GFG, которая объединяет пять интернет-ритейлеров, включая Lamoda, увеличилась по итогам 2016 года на 26,6% — до €1 млрд. Валовая прибыль достигла €433,5 млн, а отрицательный показатель EBITDA составил €127,9 млн.

Автор: Анна
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