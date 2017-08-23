Выручка «М.Видео» за первое полугодие 2017 года составила 83,4 млрд рублей

Компания «М.видео» сообщает сокращенные неаудированные консолидированные финансовые итоги за полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка «М.Видео» в январе-июне 2017 г. выросла на 0,6% до 83,4 млрд рублей (без НДС).

Валовая прибыль «М.Видео» составила 20,9 млрд рублей в первом полугодии 2017 г., увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом валовая маржа выросла на 1,2 процентных пункта до 25,1% в первом полугодии 2017 г. с 23,9% в первом полугодии 2016 г.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) составила 5,5% в январе-июне 2017 г.

Чистая прибыль «М.Видео» увеличилась на 19,2% за первые шесть месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее до 2,5 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,0% в первом полугодии 2017 г. по сравнению с 2,5% в аналогичным периодом годом ранее.

«На российском рынке бытовой техники и электроники во втором квартале 2017 года заметно некоторое оживление после отрицательной динамики продаж начала года. Снижение цен на основные группы товаров вследствие укрепления рубля, в итоге, только к лету сказалось на росте покупательской активности. При этом ключевым стимулом для значимых покупок, таких как крупная бытовая техника, телевизоры, смартфоны, остаются кредиты и промо-предложения. „М.Видео“ на фоне робкого роста спроса смогла не только увеличить выручку по итогам полугодия, но и продемонстрировала эффективное управление рентабельностью и чистой прибылью за счет роста продаж более маржинальных услуг и аксессуаров и инновационного подхода к целому ряду проектов, например, потребительскому кредитованию. Сильная бизнес-модель компании, дополненная постоянным совершенствованием клиентских сервисов и поиском новых, более эффективных форматов работы, обеспечивает компании уверенный рост даже на зрелом рынке», — отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.

Главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес подчеркнул: «Обоснованные инвестиции в информационные технологии в сочетании с постоянным поиском новых форматов в продажах и сервисе позволяют „М.Видео“ оставаться лидером и наращивать присутствие даже на лишенном активной динамики рынке. Так, мы предложили банкам модель „кредитного брокера“ для потребительского кредитования в наших магазинах и онлайн. „М.Кредит“ позволил существенно улучшить условия для наших клиентов и более чем удвоить число банков-партнеров. Большой потенциал для дальнейшего роста мы видим в развитии категории сервисов и аксессуаров, цифрового контента, а также онлайн-продаж, которые продолжают демонстрировать двухзначный рост».

Ключевые консолидированные финансовые показатели «М.Видео» в 1-м пол. 2017 года:

В млн.руб. 1-е полугодие 2017 г. 1-е полугодие 2016 г. (1) Изменение, % Объем продаж (с НДС) 98 370 97 764 0,6% Выручка 83 364 82 851 0,6% Валовая прибыль 20 885 19 773 5,6% Валовая рентабельность, % 25,1 23,9 1,2 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (18 720) (17 870) 4,8% Прочие операционные доходы за вычетом прочих операционных расходов 683 501 36,3% Операционная прибыль 2 848 2 404 18,5% Чистая прибыль 2 492 2 091 19,2% Рентабельность по чистой прибыли, % 3,0 2,5 0,5 EBITDA 4 558 4 326 5,4% Рентабельность по EBITDA, % 5,5 5,2 0,3