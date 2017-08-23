+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Выручка «М.Видео» за первое полугодие 2017 года составила 83,4 млрд рублей

Компания «М.видео» сообщает сокращенные неаудированные консолидированные финансовые итоги за полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выручка «М.Видео» в январе-июне 2017 г. выросла на 0,6% до 83,4 млрд рублей (без НДС).

Валовая прибыль «М.Видео» составила 20,9 млрд рублей в первом полугодии 2017 г., увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом валовая маржа выросла на 1,2 процентных пункта до 25,1% в первом полугодии 2017 г. с 23,9% в первом полугодии 2016 г.

Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) составила 5,5% в январе-июне 2017 г.

Чистая прибыль «М.Видео» увеличилась на 19,2% за первые шесть месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее до 2,5 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,0% в первом полугодии 2017 г. по сравнению с 2,5% в аналогичным периодом годом ранее.

«На российском рынке бытовой техники и электроники во втором квартале 2017 года заметно некоторое оживление после отрицательной динамики продаж начала года. Снижение цен на основные группы товаров вследствие укрепления рубля, в итоге, только к лету сказалось на росте покупательской активности. При этом ключевым стимулом для значимых покупок, таких как крупная бытовая техника, телевизоры, смартфоны, остаются кредиты и промо-предложения. „М.Видео“ на фоне робкого роста спроса смогла не только увеличить выручку по итогам полугодия, но и продемонстрировала эффективное управление рентабельностью и чистой прибылью за счет роста продаж более маржинальных услуг и аксессуаров и инновационного подхода к целому ряду проектов, например, потребительскому кредитованию. Сильная бизнес-модель компании, дополненная постоянным совершенствованием клиентских сервисов и поиском новых, более эффективных форматов работы, обеспечивает компании уверенный рост даже на зрелом рынке», — отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.

Главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес подчеркнул: «Обоснованные инвестиции в информационные технологии в сочетании с постоянным поиском новых форматов в продажах и сервисе позволяют „М.Видео“ оставаться лидером и наращивать присутствие даже на лишенном активной динамики рынке. Так, мы предложили банкам модель „кредитного брокера“ для потребительского кредитования в наших магазинах и онлайн. „М.Кредит“ позволил существенно улучшить условия для наших клиентов и более чем удвоить число банков-партнеров. Большой потенциал для дальнейшего роста мы видим в развитии категории сервисов и аксессуаров, цифрового контента, а также онлайн-продаж, которые продолжают демонстрировать двухзначный рост».

Ключевые консолидированные финансовые показатели «М.Видео» в 1-м пол. 2017 года:

В млн.руб.

1-е полугодие 2017 г.

1-е полугодие 2016 г. (1)

Изменение, %

Объем продаж (с НДС)

98 370

97 764

0,6%

 

Выручка

83 364

82 851

0,6%

Валовая прибыль

20 885

19 773

5,6%

Валовая рентабельность, %

25,1

23,9

1,2

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

(18 720)

(17 870)

4,8%

Прочие операционные доходы за вычетом прочих операционных расходов

683

501

36,3%

Операционная прибыль

2 848

2 404

18,5%

Чистая прибыль

2 492

2 091

19,2%

Рентабельность по чистой прибыли, %

3,0

2,5

0,5

EBITDA

4 558

4 326

5,4%

Рентабельность по EBITDA, %

5,5

5,2

0,3

(1) Показатели рассчитаны на основе сокращенной неаудированной консолидированной финансовой информации за 1-е полугодие 2017 года и не включают 18% НДС, если не указано иначе. В ходе подготовки аудированной отчетности за 2016 год некоторые показатели за 1-ое полугодие 2016 г. были скорректированы. В настоящем пресс-релизе приводятся уточненные данные за 1-ое полугодие 2016 г.

 

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

22 августа / Комментарии
Россияне потеряли интерес к «спиннерам» и видеокартам

Россияне потеряли интерес к «спиннерам» и видеокартам

В августе количество запросов на AliExpress по слову «спиннер» снизилось на 70 % по сравнению с июлем. Также россияне стали терять интерес устройствам для майнинга («добычи» криптовалюты) — видеокартам.

далее →

22 августа / Комментарии
Fix Price в 2016 году увеличил выручку на 10% - до 58,3 млрд руб

Fix Price в 2016 году увеличил выручку на 10% - до 58,3 млрд руб

Выручка магазинов фиксированных цен Fix Price в 2016 г. выросла на 10% составила 58,3 млрд руб. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Как отмечает источник, темпы роста выручки компании падают: в 2015 г. темпы роста составляли 26,5%, в 2014 г. – 52,7%, а в 2013 г. продажи компании выросли вдвое.

далее →

21 августа / Комментарии
Рынок бытовой техники и электроники демонстрирует позитивную динамику спроса

Рынок бытовой техники и электроники демонстрирует позитивную динамику спроса

По итогам первого полугодия 2017 г. продажи в штуках на рынке бытовой техники и электроники в России выросли на 2%, следует из исследования GfK. При этом оборот рынка в рублях остался практически на уровне прошлого года. Как сообщается, его стабильность поддерживает позитивная динамика продаж в денежном выражении в сегментах крупной бытовой техники и смартфонов. В небольшой плюс вышел и оборот рынка компьютерной техники.

далее →

18 августа / Комментарии
Студии «Мария» появятся в 150 магазинах «М.Видео»

Студии «Мария» появятся в 150 магазинах «М.Видео»

Компания «М.Видео», крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники, и ведущий российский производитель кухонной мебели «Мария» планируют открыть кухонные студии в 150 гипермаркетах техники и электроники во всех крупнейших городах России. Пилотные точки продаж уже работают в Ростове, Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Тюмени.

далее →

17 августа / Комментарии
Магазины Media Markt появятся в каждом российском Metro Cash & Carry

Магазины Media Markt появятся в каждом российском Metro Cash & Carry

Media Markt в октябре 2017 г. откроются во всех магазинах Metro Cash & Carry в России, соглашение о предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro было подписано вчера, сообщили представители компаний.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!