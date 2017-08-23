Выручка «М.Видео» за первое полугодие 2017 года составила 83,4 млрд рублей
Компания «М.видео» сообщает сокращенные неаудированные консолидированные финансовые итоги за полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Выручка «М.Видео» в январе-июне 2017 г. выросла на 0,6% до 83,4 млрд рублей (без НДС).
Валовая прибыль «М.Видео» составила 20,9 млрд рублей в первом полугодии 2017 г., увеличившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом валовая маржа выросла на 1,2 процентных пункта до 25,1% в первом полугодии 2017 г. с 23,9% в первом полугодии 2016 г.
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) составила 5,5% в январе-июне 2017 г.
Чистая прибыль «М.Видео» увеличилась на 19,2% за первые шесть месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее до 2,5 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,0% в первом полугодии 2017 г. по сравнению с 2,5% в аналогичным периодом годом ранее.
«На российском рынке бытовой техники и электроники во втором квартале 2017 года заметно некоторое оживление после отрицательной динамики продаж начала года. Снижение цен на основные группы товаров вследствие укрепления рубля, в итоге, только к лету сказалось на росте покупательской активности. При этом ключевым стимулом для значимых покупок, таких как крупная бытовая техника, телевизоры, смартфоны, остаются кредиты и промо-предложения. „М.Видео“ на фоне робкого роста спроса смогла не только увеличить выручку по итогам полугодия, но и продемонстрировала эффективное управление рентабельностью и чистой прибылью за счет роста продаж более маржинальных услуг и аксессуаров и инновационного подхода к целому ряду проектов, например, потребительскому кредитованию. Сильная бизнес-модель компании, дополненная постоянным совершенствованием клиентских сервисов и поиском новых, более эффективных форматов работы, обеспечивает компании уверенный рост даже на зрелом рынке», — отметил президент «М.Видео» Александр Тынкован.
Главный исполнительный директор «М.Видео» Энрике Фернандес подчеркнул: «Обоснованные инвестиции в информационные технологии в сочетании с постоянным поиском новых форматов в продажах и сервисе позволяют „М.Видео“ оставаться лидером и наращивать присутствие даже на лишенном активной динамики рынке. Так, мы предложили банкам модель „кредитного брокера“ для потребительского кредитования в наших магазинах и онлайн. „М.Кредит“ позволил существенно улучшить условия для наших клиентов и более чем удвоить число банков-партнеров. Большой потенциал для дальнейшего роста мы видим в развитии категории сервисов и аксессуаров, цифрового контента, а также онлайн-продаж, которые продолжают демонстрировать двухзначный рост».
Ключевые консолидированные финансовые показатели «М.Видео» в 1-м пол. 2017 года:
|
В млн.руб.
|
1-е полугодие 2017 г.
|
1-е полугодие 2016 г. (1)
|
Изменение, %
|
Объем продаж (с НДС)
|
98 370
|
97 764
|
0,6%
|
|
Выручка
|
83 364
|
82 851
|
0,6%
|
Валовая прибыль
|
20 885
|
19 773
|
5,6%
|
Валовая рентабельность, %
|
25,1
|
23,9
|
1,2
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
(18 720)
|
(17 870)
|
4,8%
|
Прочие операционные доходы за вычетом прочих операционных расходов
|
683
|
501
|
36,3%
|
Операционная прибыль
|
2 848
|
2 404
|
18,5%
|
Чистая прибыль
|
2 492
|
2 091
|
19,2%
|
Рентабельность по чистой прибыли, %
|
3,0
|
2,5
|
0,5
|
EBITDA
|
4 558
|
4 326
|
5,4%
|
Рентабельность по EBITDA, %
|
5,5
|
5,2
|
0,3
(1) Показатели рассчитаны на основе сокращенной неаудированной консолидированной финансовой информации за 1-е полугодие 2017 года и не включают 18% НДС, если не указано иначе. В ходе подготовки аудированной отчетности за 2016 год некоторые показатели за 1-ое полугодие 2016 г. были скорректированы. В настоящем пресс-релизе приводятся уточненные данные за 1-ое полугодие 2016 г.