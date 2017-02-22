Выручка Mail.ru Group в 2016 году выросла на 14,8% и составила 42,751 млрд руб

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group в 2016 г., по предварительным данным, выросла по сравнению с предыдущим годом на 14,8% и составила 42,751 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, этот показатель выручки приводится на сопоставимой основе с учетом эффекта присоединения разработчика игр Pixonic и сервиса по доставке еды Delivery Club (приобретены Mail.ru Group в течение 2016 г.).

По итогам IV квартала 2016 г. показатель выручки Mail.ru Group увеличился на 19,2%, до 13,241 млрд руб. "Выручка IV квартала 2016 г. включает в себя 342 млн руб., полученные благодаря освобождению наших онлайн-игр на российском рынке от российского НДС, которое продолжит действовать и в будущем", - приводится в сообщении компании совместное заявление сооснователя и председателя совета директоров компании Дмитрия Гришина и гендиректора Mail.Ru Group в России Бориса Добродеева.

В январе 2017 г. компания получила от ФНС формальное подтверждение об освобождении онлайн-игр в РФ от НДС. "Мы ожидаем, что в 2017 г. доля выручки, которую мы получим благодаря освобождению от НДС, составит около 1 млрд руб.", - пояснили в компании.

Согласно отчетности Mail.ru Group, показатель агрегированной чистой прибыли в 2016 г. вырос на 18% и составил 11,616 млрд руб., маржа чистой прибыли - 27,2%. При этом чистая прибыль до налогообложения увеличилась на 19,8%, до 15,089 млрд руб.

Чистый остаток денежных средств на счетах Mail.ru на 31 декабря 2016 г. составлял 5 млрд 391 млн руб. (до финальной выплаты $10 млн за покупку Delivery Club, которая должна быть произведена в I квартале 2017 г.).

В 2016 г. Mail.ru Group купила компанию-разработчика мобильных игр Pixonic за $30 млн, а также сервис поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club за $100 млн. "Учитывая устойчивое финансовое положение компании и стабильный денежный поток, мы будем рассматривать возможности для новых приобретений подобного размера в будущем", - отметили в Mail.ru.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель Совета Директоров Компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

«Мы ожидаем, что в целом тенденции, которые наблюдались в 2016 году, продолжатся и в 2017: это относится и к перераспределению рекламных бюджетов в пользу интернет-рекламы, и к росту мобильного сегмента и нативной рекламы. Мы продолжим внедрять новые рекламные продукты — в особенности мобильные и видеоформаты; мы полагаем, что с учетом этого наши позиции остаются сильными, и в 2017 г. мы увидим стабильный рост выручки от рекламы.

В 2017 году мы будем по-прежнему сфокусированы на нативной рекламе — в особенности на мобильной и видеорекламе в ленте новостей. Как мы и говорили ранее, мы ожидаем, что объем рекламы и цены продолжат повышаться. Приобретая оставшуюся долю ВКонтакте — 48,01% — в сентябре 2014 года, мы заявляли, что за три года выручка увеличится как минимум вдвое. Этой цели мы достигли за два года. Мы по-прежнему видим значительные перспективы для ВКонтакте, связанные как с ростом аудитории, так и с расширением функциональности, и ожидаем, что в течение следующих трех-четырех лет мы сможем снова удвоить выручку ВКонтакте.

Мы завершили 2016 год с хорошими результатами; большой вклад в это внесла выручка от рекламы и игр. Мы по-прежнему полагаем, что наше положение позволит нам с выгодой использовать происходящие структурные изменения на рынке рекламы. Как мы и предсказывали в третьем квартале 2016 года, игры вернулись к стабильному росту в четвертом квартале. Мы расчитываем, что благодаря War Robots и плотному графику релизов, в 2017 году игры продемонстрируют серьезный рост. Нас вдохновляет значительный потенциал Юлы и Delivery Club: сервисы продолжают демонстрировать активный рост аудитории и ее вовлеченность.

Мы довольны началом 2017 года, и, учитывая текущие тенденции и возможности прогнозирования, мы ожидаем, что в 2017 году выручка увеличится на 16-19% по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе и составит от 49,6 до 50,9 млрд руб. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе суммарное значение показателя EBITDA у Pixonic и Delivery Club будет близким к нулю, так как мы продолжим инвестировать в развитие этих бизнесов. Большая часть этих вложений, а также инвестиций в продвижение Юлы, придётся на первое полугодие. В результате мы ожидаем, что уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составит около 42% по итогам 2017 года».