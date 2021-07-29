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Выручка международного бизнеса Почты России выросла на 33,7%

По итогам первого полугодия 2021 г. выручка Почты России от доставки импортных отправлений выросла на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 15,4 млрд руб.

Выручка Почты от доставки EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов увеличилась на 30,9%, письменной корреспонденции (писем и бандеролей) — на 51,6%. Во втором квартале продолжилась тенденция к консолидации отправлений — все больше компаний отправляют посылки партиями. За счет этого средний вес EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов увеличился на 38,2%, а письменной корреспонденции — на 9,2%. Средний логистический чек вырос на 55,6% и 37,1%, соответственно.

Также россияне стали все чаще заказывать доставку импортных посылок на дом. Количество курьерских доставок в первом полугодии 2021 г. выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., а их доля в общем числе доставок увеличилась с 5 до 17%.

За первые два квартала заметно выросла выручка по доставке отправлений из США и европейских стран*. Выручка от доставки из США выросла в 4,8 раз, а объемы отправлений — в 4,2 раза. Выручка от доставки из европейских стран — в 1,8 раза, а объемы — в 1,6 раза.

Чаще всего EMS-отправления, посылки и мелкие пакеты в первом полугодии приходили из Китая, Монголии, Латвии, Великобритании, Германии, Чехии, Финляндии, Украины и Италии. Письменная корреспонденция — из Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Польши, Литвы, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Армении.

«Росту выручки в международном направлении способствуют стабильные в особый период логистические решения, развитие отношений с зарубежными почтовыми администрациями и присутствие компании на „первой миле“. Мы продолжаем расширять сотрудничество с зарубежными онлайн-ритейлерами, работаем над запуском новых для рынка продуктов и решений, а также над увеличением логистических мощностей компании за границей», — отметил заместитель генерального директора по международному бизнесу Почты России Георгий Аликошвили.

В первом полугодии Почта России продолжила усиливать присутствие на зарубежных рынках. В Китае начала работать вторая дочерняя компания RP Logistics HK Co. Limited. Почта продолжила укреплять партнерские отношения с почтовыми администрациями других стран: компания подписала меморандум с Почтой Казахстана, договорившись о развитии новых почтово-логистических маршрутов, сокращении сроков доставки в страны ЕАЭС и увеличении объемов транзитных отправлений из стран Центральной Азии в Европу. С Почтой Армении оператор договорился о создании онлайн-площадки для покупателей обеих стран.

*По коммерческому каналу: доставки напрямую от клиентов, не включая отправления от иностранных почтовых администраций

Автор: Анна
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