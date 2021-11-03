Выручка Почты России от международного бизнеса выросла на 20,4%

По итогам первых 9 месяцев 2021 г. выручка Почты России от доставки импортных отправлений увеличилась на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22,5 млрд руб.

Выручка от доставки EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов выросла на 20,3%. От доставки письменной корреспонденции (письма, бандероли) — на 35,5%. Продолжилась тенденция консолидации отправлений — все больше компаний отправляют посылки партиями. За счет этого средний вес EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов увеличился на 42%. Средний вес письменной корреспонденции (письма, бандероли) вырос на 8,9%. Средний логистический чек — на 43% и на 34,8%, соответственно.

«Почта России — международный логистический оператор, и помимо услуг по доставке в Россию с таможенным декларированием, наши офисы и складская инфраструктура за границей позволяют нам создавать и предлагать клиентам end-to-end решения. За первые девять месяцев 2021 г. выручка от почтовых и логистических услуг нашего дочернего предприятия в Германии RusPost GmbH (ДЗО) выросла на 61,4% и составила €137,4 млн (12,2 млрд руб.), а выручка нашей дочерней компании в Шэньчжэни (Китай) выросла на 32,3% и составила 363,1 млн юаней (4,2 млрд руб.)», — поделился заместитель генерального директора по международному бизнесу Почты России Георгий Аликошвили.

Количество отправлений, которые ДЗО в Германии обработал за первые 9 месяцев 2021 г., составило более 3,26 млн штук — это на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и на 18% по сравнению со всем 2020 г. Всего по итогам 2020 г. через дочернее предприятие RusPost GmbH (ДЗО) прошло 2,77 млн отправлений. Выручка от почтового и логистического бизнеса составила €141,6 млн (11,7 млрд руб.).

Также год назад, в сентябре 2020 г., Почта России запустила в Берлине свой первый фулфилмент-центр в Европе. За год он обработал свыше 133 000 отправлений. Фулфилмент-центр находится в непосредственной близости к ключевым логистическим хабам и крупнейшим аэропортам в Берлине, Франкфурте и Лейпциге.