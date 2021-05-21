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Логистика RSS

Выручка Почты России от международного бизнеса выросла на 21,7%

По итогам первого квартала 2021 г. выручка Почты России от доставки импортных отправлений выросла на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и достигла 8,4 млрд руб. 

Выручка Почты России от доставки EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов выросла на 27%, письменной корреспонденции (письма, бандероли) – на 7%. Также в первом квартале усилилась тенденция к консолидации отправлений – все больше компаний отправляют посылки партиями. За счет этого средний логистический чек вырос на 57%, а средний вес отправлений на 45%.

«В начале 2021 г. для международной логистики сохранились ограничения. До сих пор не восстановилось пассажирское авиасообщение, есть перебои с наземными пограничными переходами, по некоторым направлениям стоимость грузовой авиадоставки выросла более чем в десять раз: с 1 до 11 евро за килограмм. Тем не менее, благодаря собственным мощностям, наличию альтернативных и мультимодальных маршрутов и гибким логистическим цепочкам нам удалось обеспечить стабильную доставку писем и товаров и, несмотря на ограничения, увеличить выручку в международном сегменте», – отметил Георгий Аликошвили, заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почты России».

Количество отправлений письменной корреспонденции и посылок от физических лиц выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Чаще всего посылки в Россию приходят из Германии (54,1%), Украины (12,6%), США (10,1%) и Японии (10%). В ТОП-10 стран, из которых в Россию направлялись письма, вошли Беларусь (36,9%), Казахстан (28,2%), Украина (12,6%), Германия (5%).

Автор: Анна
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