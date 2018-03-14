Выручка Почты России в 2017 году выросла на 8,1%

Выручка Почты России от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8,1% (13,3 млрд рублей) и составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году). Доходы Почты России увеличились по всем направлениям бизнеса. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% с 76 млрд руб. в 2016 году до 77,8 млрд руб. в 2017 году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 21% с 40,6 до 48,9 млрд рублей, а выручка от финансового бизнеса на 4% с 46,5 до 48,3 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей Почты России в 2017 году по сравнению с предыдущим годом обусловлено повышением эффективности деятельности и увеличением среднемесячной выработки на одного работника на 8,8% (с 43,2 тыс. руб. в 2016 году до 47,0 тыс. руб. в 2017 году), в том числе за счет увеличения объемов почтовых отправлений.

В 2017 году Почта России обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. В частности, Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями — 284 млн шт., что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в 10 раз — показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 2017 году вырос на 13%, составив около 3 млн штук.

Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2017 году вырос на 15,5% и составил 81 млн шт. (71 млн в 2016 году). В 2017 году доля Почты России на посылочном рынке (CEP) выросла на 5 процентных пунктов до 67%.

Фактическая чистая прибыль Почты России на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн рублей. При этом фонд оплаты труда вырос на 5,1 млрд рублей в результате роста на 3,8% средней заработной платы работников в 2017 году по сравнению с 2016 годом с 20,9 до 21,7 тыс. рублей. Расходы на персонал составляют 58% всех затрат в структуре себестоимости предприятия.

В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приема посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.